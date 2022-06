Austria Wien an Leihe von Liverpool-Talent Koumetio interessiert

Die Wiener Austria dürfte auf dem Legionärsmarkt doch noch nicht fertig sein. Nun berichten Journalisten auf Twitter über eine mögliche Leihe von Liverpools Reserve-Innenverteidiger Billy Koumetio.

Der gebürtige Franzose mit kamerunischem Pass ist ein Linksfuß für die Abwehrzentrale. Der 19-Jährige ist 195cm groß und wechselte im Jänner 2019, damals 17-jährig, von Orléans in den Nachwuchs des Liverpool FC. Seine Jugendzeit verbrachte Koumetio im Nachwuchs von Olympique Lyon.

In der abgelaufenen Saison kam Koumetio auf 24 Einsätze in der U23-Premier-League, in denen er zwei Tore und einen Assist beisteuerte. Achtmal kam er in der UEFA Youth League zum Einsatz. Aber auch für die Kampfmannschaft der „Reds“ stand der 19-Jährige bereits auf dem Platz. So spielte er etwa eine Partie im EFL-Cup an der Seite von Joe Gomez und wurde zur Halbzeit wieder ausgewechselt. Und weiters gab er beim 1:1 in Midtjylland ein 45-minütiges Champions League Debüt.

Nach Mühl, Galvao, Martins, Holland, Tabakovic, Baltaxa und Früchtl wäre Koumetio bei der Austria bereits der achte Legionär, der Ambitionen auf einen Startplatz hätte. Die Austria würde mit einer Leihe des Franzosen zwar in der Kaderbreite für eine hoffentlich lange und intensive Saison vorsorgen, sich allerdings auch auf nationaler Ebene eine möglicherweise schwierige Situation eröffnen. Es ist angesichts der finanziellen Lage bei den „Veilchen“ nicht anzunehmen, dass man auf die Einnahmen aus dem Österreicher-Topf verzichtet, allerdings müsste Manfred Schmid für diesen Fall bei jedem Bundesligaspiel zwei Legionäre aus dem Matchkader streichen.

Um am Österreicher-Topf teilzunehmen, dürfen die Klubs nur maximal sechs Legionäre nennen. Red Bull Salzburg und Austria Klagenfurt nehmen nicht am Österreicher-Topf teil und auch der LASK könnte kommende Saison verzichten. Somit würde mehr Geld für die neun verbleibenden Teams übrigbleiben.

Billy Koumetio’s loan to Austria Wien is going to be sleeper pick for one that potentially yields good returns.

A fresh set of eyes coaching-wise, a new environment and playing against seniors hopefully coaxes the best out of a good set of raw attributes and iron things out.

— Lewis Bower (@LewisBower2021) June 22, 2022