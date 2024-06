Austria Wien holt gambischen Mittelfeldspieler Abubakr Barry

Die Wiener Austria verpflichtet den Mittelfeldspieler Abubakr Barry vom israelischen Zweitligisten Bnei Yehuda Tel Aviv. Der 23-jährige Gambier, der bereits viele Jahre in Israel...

Die Wiener Austria verpflichtet den Mittelfeldspieler Abubakr Barry vom israelischen Zweitligisten Bnei Yehuda Tel Aviv. Der 23-jährige Gambier, der bereits viele Jahre in Israel spielte, leakte seinen eigenen Transfer auf Instagram.

Standort Wien, „professional football player“ @fkaustriawien – das liest man am Profil des kommende Woche 24-Jährigen aus der gambischen Hauptstadt Banjul.

Seit sechs Jahren in Israel

Der 190cm große, zentrale Mittelfeldspieler spielte in den letzten sechs Jahren fast durchgehend in Israel, wurde nur phasenweise kurz an die Superstars Academy, seinen gambischen Stammklub, verliehen. In Israel spielte Barry im Nachwuchs von Maccabi Haifa, sowie für die Zweitligisten Hapoel Nof HaGalil, Hapoel Kfar Shalem, Hapoel Nir, Hapoel Kfar-Saba und zuletzt eben Bnei Yehuda, das diese Saison den Aufstieg in die erste Liga knapp verpasste.

Bei jedem seiner israelischen Klubs spielte Barry genau eine Saison lang, ehe er zum nächsten weiterzog. Bei seinen letzten vier Klubs war er jeweils Stammkraft und die Saison 2023/24 war seine bisher erfolgreichste: In 33 Spielen für Bnei Yehuda erzielte er neun Tore und vier Assists. Zuvor war in vier Jahren insgesamt nur auf fünf Tore und fünf Assists in 95 Zweitligaspielen gekommen.

Extrem präsente Spielweise, defensiv wie offensiv

Die vergangene Spielzeit brachte für Barry also eine klare Leistungssteigerung mit sich. Mit einem Wert von 5.31 xG über die gesamte Saison, lief er mit seinen neun Saisontreffern über Erwartung. Er kam zumeist als zentraler Mittelfeldspieler zum Einsatz, wobei er im Achterraum einen klaren Linksfokus aufwies. Barry war bei Bnei Yehuda der mit Abstand aktivste Spieler, der ausgesprochen viele Ballaktionen sammelte, gute Passwerte aufwies und zahlreiche Zweikämpfe pro Spiel zog. Insgesamt waren es im Schnitt 22,5 Zweikämpfe pro 90 Minuten.

Viele Fouls und Karten

Die Kehrseite dieser intensiven Spielweise war, dass Barry sehr viele Fouls machte, häufig Gelb sah (vergangene Saison zehnmal). In seinen etwas mehr als vier Jahren in der zweiten israelischen Liga wurde er dreimal ausgeschlossen und sah insgesamt 45-mal Gelb.

Der umtriebige Achter lebt allerdings massiv von seiner Präsenz auf dem Platz, die seine 190cm Körpergröße noch einmal unterstreichen. Zwar hat er immer wieder technische Unsauberkeiten in seinem Spiel, aber unauffällig ist er in den seltensten Fällen.

Austria hat weiterhin Handlungsbedarf im Zentrum

Die Austria hat auf der Sechser- und Achterposition weiterhin großen Handlungsbedarf. Bereits im Winter verlor man Matthias Braunöder nach Como, James Hollands Vertrag wurde nicht verlängert, mit Frans Krätzig wurde die Leihe mit einer weiteren Alternative für den Sechserraum beendet. Der Bayern-Leihspieler wechselte nach Stuttgart.

Fürs Mittelfeldzentrum verfügt die Austria somit noch über Marvin Potzmann und Manfred Fischer, sowie die offensiveren Moritz Wels und Dominik Fitz. Mit Florian Wustinger ist ein Sechser-Talent weiterhin mit einem Kreuzbandriss außer Gefecht. Abubakr Barry stellt nun eine spannende Option dar, die eine gute Physis mit hoher spielerischer Präsenz und Torgefahr verbindet.