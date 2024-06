Austria Wien leiht Maurice Malone aus

Maurice Malone wird für die Saison 2024/25 vom FC Basel ausgeliehen, anschließend besitzt Austria Wien eine Kaufoption auf den 23-jährigen Stürmer. Malone wird gemeinsam...

Maurice Malone wird für die Saison 2024/25 vom FC Basel ausgeliehen, anschließend besitzt Austria Wien eine Kaufoption auf den 23-jährigen Stürmer. Malone wird gemeinsam mit seinen neuen Teamkollegen zum Auftakt der Vorbereitung am 24. Juni ins Training einsteigen.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe bei der Austria und bin wirklich glücklich hier zu sein. Ich bin heiß auf die neue Saison, kann den Start kaum erwarten und werde alles geben, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen“, sagt Maurice Malone nach seiner Unterschrift bei den Veilchen.

Malone war in der vergangenen Saison beim FC Basel in der Schweiz engagiert, für den er 16 Spiele absolvierte und dabei drei Tore erzielte. Einen Namen in Österreich machte sich der deutsch-US-amerikaner vor allem 2022/23, als er beim Wolfsberger AC auflief. In 29 Partien für die Kärntner gelangen Malone neun Treffer. Das einzige Duell mit den Veilchen konnte er am 13. November 2022 mit dem WAC mit 1:0 gewinnen.

Vor seinem ersten Engagement in Österreich spielte der Linksfuß ebenfalls leihweise für den 1. FC Heidenheim sowie den SV Wehen Wiesbaden, sein Stammverein war der FC Augsburg. Malone absolvierte insgesamt 17 Länderspiele für deutsche Nachwuchs-Nationalteams, darunter auch zwei mit Austria-Torhüter Christian Früchtl und drei mit Ex-Veilchen Eric Martel.

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Wir freuen uns sehr, mit Maurice Malone einen wuchtigen, dynamischen und variabel einsetzbaren Stürmer für uns gewonnen zu haben. Er hat vor zwei Jahren beim WAC schon bewiesen, dass er nicht nur als Torschütze, sondern auch aus Assistgeber eine wichtige Rolle spielen kann. Maurice gibt uns im Angriff mehr Flexibilität und er brennt schon darauf, endlich loszulegen.“