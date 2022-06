Austria Wien verlängert langfristig mit Ziad El Sheiwi

Austria Wien bindet Ziad El Sheiwi langfristig an den Verein. Der 18-Jährige unterzeichnete vorzeitig einen neuen bis Sommer...

[ Pressemeldung FK Austria Wien ]

Austria Wien bindet Ziad El Sheiwi langfristig an den Verein. Der 18-Jährige unterzeichnete vorzeitig einen neuen bis Sommer 2026 gültigen Vertrag. Nach seinem im Dezember erlittenen Kreuzbandriss arbeitet der Linksverteidiger momentan an seinem Comeback.

„Für mich geht ein kleiner Traum in Erfüllung. Bei dem Verein, bei dem ich praktisch aufgewachsen bin, einen so langfristigen Vertrag zu unterschreiben, ist unglaublich. Ich denke auch, dass es in der derzeitigen Situation als verletzter Spieler nicht selbstverständlich ist, deshalb freut mich das Vertrauen in mich umso mehr“, sagt Ziad El Sheiwi.

Der linke Verteidiger spielt seit 2011 für die Veilchen und durchlief von der U9 bis zur U18 den kompletten Nachwuchs sowie die Akademie von Austria Wien. Am ersten Spieltag der Saison 2021/22 feierte El Sheiwi sein Debüt bei den Young Violets in der 2. Liga, wo er bis Herbst 2021 achtmal zum Einsatz kam.

Am 16. Oktober stand der damals 17-Jährige beim Heimspiel gegen die Admira in der Startelf und gab sein Bundesliga-Debüt, ohne jemals zuvor im Kader der Kampfmannschaft gestanden zu haben. Es folgten fünf weitere Einsätze, darunter vier von Beginn an, ehe sich El Sheiwi am 5. Dezember 2021 im Wiener Derby einen Kreuzbandriss im rechten Knie zuzog.

Seither arbeitete Ziad El Sheiwi, der sich letztes Jahr sofort in die Herzen vieler Austria-Fans spielte, beinahe durchgehend an seiner Rückkehr. „Die Reha läuft gut, es gibt momentan keine Nebenwirkungen und das Knie macht keine Probleme. Sobald ich wieder fit bin, möchte ich voll angreifen und besser zurückkommen als zuvor.“

Sportdirektor Manuel Ortlechner:

„Ich erinnere mich an das Derby zurück, bei dem sich Ziad verletzt hat. Damals bin ich von der Tribüne auf das Spielfeld heruntergelaufen und habe ihm noch auf der Trage versichert, dass er sich keine Sorgen machen soll und wir seinen Vertrag auf jeden Fall verlängern werden. Das haben wir jetzt eingelöst. Was mich besonders freut ist der Umstand, dass Ziad bis 2026 unterschrieben hat. Er ist nicht nur ein Riesentalent und menschlich großartig, sondern auch ein Vollblut-Austrianer. Wir hoffen, dass er noch stärker zurückkommt, als er im Herbst schon performt hat. Dann ist er ohnehin nicht aufzuhalten.“

