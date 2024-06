Austria Wien verpflichtet Abubakr Barry

Abubakr Barry wechselt zur Austria. Der 23-jährige zentrale Mittelfeldspieler aus Gambia bestand am Donnerstag den Medizincheck und kommt vom israelischen Zweitligisten Bnei Yehuda an...

Barry heuerte als 17-Jähriger in der Jugend von Maccabi Haifa an und spielte seit 2019 bei diversen Klubs der Liga Leumit (Israels zweithöchste Spielklasse). Seine letzte Saison bei Bnei Yehuda verlief stark: In 32 Spielen brachte es der großgewachsene Mittelfeldspieler auf neun Treffer und vier Vorlagen.

Abubakr Barry: „Ich bin wirklich sehr froh, hier zu sein. Für junge Spieler wie mich ist die Austria ein perfekter Klub. Ich werde mein Bestes geben und hoffe, mich hier bestmöglich entwickeln zu können. Meine Stärken würde ich im Passspiel und Dribbling sehen, außerdem habe ich letzte Saison neunmal genetzt, das Toreschießen liegt mir also auch. Aber es ist noch Luft nach oben. Ich möchte mich hier beweisen und kann es kaum erwarten, meine Teamkollegen kennenzulernen und vor den Fans zu spielen.“

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Mit ‚Abu‘ bekommen wir einen jungen zentralen Mittelfeldspieler mit viel Potential. Er bekommt von uns die nötige Zeit zur Eingewöhnung, um sich dann optimal entwickeln zu können!“

Pressemeldung, Austria Wien