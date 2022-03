Austria Wien verpflichtet Haris Tabakovic ab Sommer

Haris Tabakovic, aktuell mit 22 Toren in 21 Spielen Führender der Torschützenliste der 2. Liga, wechselt im Sommer ablösefrei von Austria Lustenau zu Austria...

Haris Tabakovic, aktuell mit 22 Toren in 21 Spielen Führender der Torschützenliste der 2. Liga, wechselt im Sommer ablösefrei von Austria Lustenau zu Austria Wien. Der 27-jährige, 1,94m große Stürmer unterschreibt einen Dreijahresvertrag.

Seit seinem Wechsel zu Austria Lustenau im Sommer 2020 erzielte Haris Tabakovic in 42 Zweitligaspielen 40 Tore und leistete zehn Assists. Davor spielte der Angreifer unter anderem in seiner Heimat Schweiz in der höchsten Spielklasse bei Grasshopper Club Zürich und BSC Young Boys. Für das Schweizer U21-Nationalteam erzielte Tabakovic in 15 Spielen sechs Treffer.

Sportdirektor Manuel Ortlechner:

„Haris Tabakovic hat in der 2. Liga eine unfassbare Torquote und bringt als Spielertyp neue Faktoren in unser Offensivspiel: Größe, Präsenz und Physis. Es waren auch viele andere Klubs aus Österreich an ihm dran, wir freuen uns, dass er sich für Austria Wien entschieden hat. In den Gesprächen habe ich gespürt, dass er sich richtig auf die Austria freut.“

Haris Tabakovic: