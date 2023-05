Austria Wien verpflichtet Silva Kani

Der 20-jährige Offensivspieler Silva Kani kommt im Sommer ablösefrei aus Israel und unterschreibt bei Austria Wien einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Wenige Tage...

Der 20-jährige Offensivspieler Silva Kani kommt im Sommer ablösefrei aus Israel und unterschreibt bei Austria Wien einen Vertrag bis zum Sommer 2027.

Wenige Tage nach seinem 20. Geburtstag am 15. Mai unterschrieb Silva Kani in der Generali-Arena seinen Vertrag bei der Austria. Er wechselt vom israelischen Zweitligisten Bnei Yehuda, wo er in der laufenden Saison in 25 Spielen acht Tore erzielte, zu den Veilchen.

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Silva Kani ist ein spannender Offensivspieler mit viel Potenzial, der Attribute mitbringt, die wir suchen: Er geht gerne ins Eins-gegen-Eins, hat Tiefgang, ist schnell, athletisch und technisch stark. Er war von der ersten Sekunde an hin und weg von Austria Wien, war auch beim letzten Derbysieg bei uns im Stadion und hat die großartige Atmosphäre mitbekommen – er freut sich schon richtig darauf.“

Silva Kani: „Ich bin begeistert, dass ich für einen Verein mit so viel Tradition spielen kann. Ich freue mich sehr darauf, vor den leidenschaftlichen Austria-Fans zu spielen und gemeinsam Erfolge zu feiern. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen.“