Austria Wien vor Verpflichtung von ivorischem Flügelflitzer

Bereits vor einigen Tagen machte der starke Mann bei der Wiener Austria, Jürgen Werner, bekannt, dass die Veilchen kurz vor der Verpflichtung eines afrikanischen Stürmers stehen. Ein Instagram-Leak bestätigte nun, dass es sich um den 19-jährigen Abdoulaye Kanté handelt.

Der seit Mai 19-Jährige spielt für den Racing Club Abidjan in seiner Heimat, der Elfenbeinküste. Der Dritte der abgelaufenen ivorischen Ligue 1 Saison exportierte bereits zahlreiche Spieler ins Ausland und gilt als Ausbildungsklub und ist einer der kleineren Klubs in der ehemaligen Hauptstadt des westafrikanischen Landes.

Klarer Sprung im letzten halben Jahr

Kanté galt vor allem im letzten halben Jahr als einer der besten Offensivspieler der ivorischen Liga und kam in der vergangenen Saison inklusive Cup auf 18 Saisontreffer für RC Abidjan, was ihn zum Liga-Topscorer machte. Speziell in der zweiten Saisonhälfte machte er, was seine Effizienz betrifft, einen klaren Sprung nach vorne. In der vorherigen Saison kam er nur auf zwei Saisontreffer und 2021/22, als er erstmalig in der Kampfmannschaft des Klubs spielte, kam er auf drei Saisontore.

Inverser Flügelspieler

Allerdings ist Kanté kein klassischer Stürmer, sondern ein inverser Flügelspieler. Der Linksfuß spielt mit Vorliebe als Rechtsaußen und zieht mit Tempo zur Mitte. Zudem ist er ein Spieler, der auf Bälle hinter die gegnerische Kette lauert, die der 170cm große Sprinter dann gezielt attackiert. Die internen Konkurrenten bei der Austria werden demnach weniger Nik Prelec, Maurice Malone oder Muharem Huskovic, sondern viel mehr Andreas Gruber oder der neue Brasilianer Cristiano sein.

Mittlerweile zahlreiche violette Legionäre

Kanté ist wohl als günstiger Spieler zu bezeichnen, den die Austria ohne großes Risiko „probieren“ kann. Im Kampfmannschaftskader der Wiener wäre er nach Martins, Galvao, Pérez Vinlöf, Guenouche, Barry, Cristiano, Prelec und Malone bereits der neunte Legionär. Maximal sechs dürften auf dem Spielberichtsbogen stehen, wenn die Austria am finanziell wichtigen Österreicher-Topf teilnehmen will. Es ist demnach nicht unwahrscheinlich, dass der junge Ivorer in Stripfing geparkt werden wird.

Der Instagram Leak ist jedenfalls bereits wieder gelöscht. Nachdem sich bereits der gambische Mittelfeldspieler Abubakr Barry über die sozialen Medien „selbst vorstellte“, scheint die Austria etwas sensibler auf Social-Media-Posts geworden zu sein.