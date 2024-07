Austria Wien will WSG-Torjäger Nik Prelec verpflichten

Die Wiener Austria steht laut Medienberichten vor einem weiteren Transfer im Sturm. Nachdem bereits Maurice Malone vom FC Basel ausgeliehen wurde, soll nun Nik...

Die Wiener Austria steht laut Medienberichten vor einem weiteren Transfer im Sturm. Nachdem bereits Maurice Malone vom FC Basel ausgeliehen wurde, soll nun Nik Prelec ebenfalls nach Favoriten wechseln.

Der 23-jährige Slowene wechselte schon als Nachwuchsspieler zu Sampdoria, wo er aber in der Kampfmannschaft nie Fuß fassen konnte. Er wechselte im Sommer 2022 ablösefrei zur WSG Tirol, wo er in 13 Partien starke sechs Tore und eine Torvorlage beisteuerte. In Erinnerung bleibt vor allem sein Tripplepack gegen den LASK, als die WSG überraschend auswärts mit 4:1 gegen die Oberösterreicher gewann. Nach diesen starken Auftritten wechselte er bereits nach nur sechs Monaten erneut nach Italien. Cagliari Calcio überwies 1.16 Millionen an die Tiroler.

Bei seinem neuen Klub konnte er sich allerdings nicht richtig in Szene setzen. Er kam zwar in der halben Saison auf zwölf Einsätze, traf aber kein einziges Mal. Immerhin konnte er sich aber zwei Torvorlagen gutschreiben lassen. Cagliari stieg jedoch in die Serie A auf und setzte dort auf andere Spieler. Davon profitierte die WSG Tirol, die den Spieler leihweise für eine Saison bekam. Prelec steuerte in 32 Liga-Spielen acht Tore und fünf Assists bei und war damit der mir Abstand torgefährlichste Spieler im Kader der Wattener.

Obwohl er eine starke Saison hinlegte, konnte er sich nicht für Cagliari empfehlen, die den Spieler erneut verleihen oder verkaufen wollen. Hier wird nun laut LAOLA die Wiener Austria ins Spiel kommen. Die Veilchen wollen den Slowenen leihweise verpflichten, wobei es auch eine Kaufoption geben soll.

Das ist sicherlich keine schlechte Idee, denn Prelec kennt die österreichische Bundesliga sehr gut und hat unter Beweis gestellt, dass er immer für Tore gut ist. Prelec hat einen starken linken Fuß und ein gutes Gefühl für das richtige Timing bei Tiefenläufen. Er bringt das notwendige Tempo mit und ist auch ein physisch präsenter Stürmer, der seinen Körper gut einsetzt.