Austria Wien zeigt Interesse an albanischem Linksaußen Tedi Cara

Austria Wien interessiert sich für den 24-jährigen albanischen Linksaußen Tedi Cara. Das berichtet das albanische Sportmedium „Panorama Sport“. Die Austria soll bereit sein, ein...

Austria Wien interessiert sich für den 24-jährigen albanischen Linksaußen Tedi Cara. Das berichtet das albanische Sportmedium „Panorama Sport“. Die Austria soll bereit sein, ein Angebot für den Spieler von Partizani Tirana abzugeben.

Cara hat beim albanischen Vizemeister noch einen Vertrag bis Sommer 2025. Albanischen Medien zufolge hat der Klub seinem Linksaußen ein Preisschild um etwa 350.000 Euro umgehängt. Wohl eine Summe, die die Austria stemmen kann – auch weil damit zu rechnen ist, dass beispielsweise die Kaufoption auf Matthias Braunöder von Como 1907 gezogen wird und der eine oder andere Spieler aus der Gehaltsliste der Austria rutschen wird.

Starke Saison in Albanien und Europa

Der 24-Jährige, der in einigen Spielen der abgelaufenen Saison auch Kapitän seines Teams war, hat in der Liga, aber auch im Europacup durchaus auf sich aufmerksam gemacht. In der Liga brachte es Cara in 32 Spielen auf sieben Tore und drei Assists, in der Qualifikation für Europa traf er in acht Spielen fünfmal – allerdings gegen Teams aus Andorra und Lettland, sowie gegen Weißrusslands einstigen Serienmeister BATE Borisov. Hinzu kamen noch zwei Assists im albanischen Cup, womit er die Saison mit insgesamt 17 Scorerpunkten beendete. Cara kam dabei zumeist als Linksaußen zum Einsatz, spielte aber seltener auch als zweiter Angreifer und als Rechtsaußen.

Zwei Länderspiele im Jahr 2022

Für seine 24 Jahre bringt er zudem schon reichlich Routine mit. Insgesamt brachte er es für den FK Partizani bereits auf 177 Einsätze, sowie 38 Tore und 20 Assists. Seit mittlerweile drei Saisonen ist er beim 17-fachen albanischen Meister unangefochtener Stammspieler.

Auch in Albaniens Nationalmannschaft durfte Cara bereits hineinschnuppern: Im Herbst 2022 spielte er beim 0:1 gegen Katar und beim 2:0-Sieg über Armenien, bei dem ihm ein Assist gelang, zwei Freundschaftsspiele für die Auswahl seines Landes. Seitdem wurde er aber nicht mehr einberufen und war heuer schlussendlich auch weit weg davon, in den EM-Kader Albaniens zu rutschen.

Violetter Bedarf an Linksaußen

Bei der Austria besteht durchaus Bedarf an einem Linksaußen. Aktuell ist der einzige Kaderspieler, der etatmäßig diese Position spielt, der in Ungnade gefallene Manuel Polster. Im Saisonfinish sprang Fisnik Asllani auf dieser Position ein, der allerdings nur von Hoffenheim ausgeliehen war. Zudem kann Hakim Guenouche auf dieser Position spielen.

Da die Trainerfrage bei der Wiener Austria aber noch nicht geklärt ist, ist auch die Frage nach dem System noch offen. Auch davon wird abhängen, wie gut Tedi Cara in die Überlegungen der Veilchen passen wird.