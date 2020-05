Austrias Fitz trifft bei 1:0-Testsieg gegen Hartberg

Das Vorbereitungsspiel zwischen Austria Wien und TSV Hartberg endete mit einem 1:0-Sieg der Violetten. Es war die gelungene Generalprobe eines Geisterspiels – und das...

Es war die gelungene Generalprobe eines Geisterspiels – und das sowohl auf dem Platz als auch abseits davon. Die Austria empfing am Mittwochnachmittag den TSV Hartberg in der Generali-Arena.

Bereits vor dem Spiel war klar ersichtlich, dass die regerative Pause unserem Rasen durchaus guttat. Die präsentierte sich in saftigem Grün – und scheint für mehrere englische Wochen ebenso gerüstet.

Unsere Mannschaft forderte mit dem Tabellensechsten aus der Bundesliga – und Chancen waren in Halbzeit eins auf beiden Seiten gleichermaßen vorzufinden. Die größten durch Christoph Monschein, der sowohl zu Beginn als auch gegen Ende von Durchgang eins aussichtsreich zum Abschluss kam, jedoch scheiterte.

Effizienter war Dominik Fitz, der einen Freistoß maßgenau im Tormanneck unterbrachte (46.).

Gleich mit dem Wiederbeginn und zahlreichen Wechseln in Violett fand der neu ins Spiel gekommene Bright Edomwonyi ebenfalls zwei gute sofort Möglichkeiten vor – Swete und mangelnde Präzision standen jedoch im Weg.

Generell wirkte die Austria unmittelbar nach der Wechselserie spritzig und unterband den Spielaufbau der Gäste früh – lediglich die erarbeiteten Gelegenheiten wurden nicht immer zu Ende gespielt.

Hartberg kam in der Schlussphase per Freistoß aus spitzem Winkel einem Treffer nahe, Rep traf jedoch nur die Latte.

Austria-Trainer Christian Ilzer: „Es war ein aufschlussreicher Test. Wir haben gesehen, dass wir noch an ein paar Schrauben drehen müssen in den kommenden Tagen. Unser Treffer fiel zwar vor der Pause, die beste Phase hatten wir aber sicher in den ersten 20 Minuten nach dem Wiederbeginn. Wir haben bereits im Winter viele junge Spieler herangeführt. Ich hoffe, dass uns das jetzt in dieser dichten Phase entgegenkommt.“

Austria – Hartberg 1:0 (1:0)

Austria: Pentz (73. Kos); Klein (46. Zwierschitz), Palmer-Brown (46. Jeggo), Madl (73. Handl), Poulsen (46. Martschinko), Borkovic (73. Jarjue), Grünwald (46. Demaku), Sax (46. Pichler), Fitz (66. Mester), Sarkaria (46. Wimmer), Monschein (46. Edomwonyi)

Quelle: Austria-Pressemeldung