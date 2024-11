Bakary Diawara zur Austria? Warum ein Transfer unwahrscheinlich ist

Ein afrikanisches Sportportal vermeldet, dass die Wiener Austria in Verhandlungen mit dem 21-jährigen Innenverteidiger Bakary Diawara steht. Wer ist dieser Spieler und wie kann...

Ein afrikanisches Sportportal vermeldet, dass die Wiener Austria in Verhandlungen mit dem 21-jährigen Innenverteidiger Bakary Diawara steht. Wer ist dieser Spieler und wie kann man dieses Gerücht einschätzen?

Bakary Diawara wurde am 1. September 2003 geboren und wechselte an seinem 19. Geburtstag von der Right To Dream-Fußballakademie in die U19-Mannschaft des dänischen Vereins FC Nordsjælland. Dort kam er in sechs Partien zum Einsatz und wechselte bereits ein Jahr später zum FC Riga. Der dreifache lettische Meister verlieh den Innenverteidiger an den FK Auda, den lettischen Pokalsieger von 2022, der in der vergangenen Saison auf dem dritten Platz landete und heuer in der Conference-League-Qualifikation gegen Spartak Trnava mit einem Gesamtscore von 2:5 ausschied. Nach einem 1:1-Unentschieden verlor man das Rückspiel gegen die Slowaken mit 1:4.

Bei der 1:4-Niederlage wurde Bakary Diawara eingewechselt und stand in den letzten 17 Minuten auf dem Spielfeld. Ansonsten kam er seit seinem Wechsel für den Klub nur zu sechs weiteren Einsätzen in der Liga, wobei es sich zum Großteil um Kurzeinsätze handelte. Insgesamt stand er nur 165 Minuten auf dem Platz, seit Mai 2024 hatte er gar keine Liga-Einsätze mehr.

Das Sportportal 255foot berichtet nun, dass die Wiener Austria Interesse am 1.95 Meter großen Innenverteidiger hat und dass der Spieler im Winter in die österreichische Bundesliga wechseln soll. Es ist zudem von einem Vertrag von dreieinhalb Jahren die Rede.

Es spricht vieles dafür, dass dieses Transfergerücht ein Gerücht bleiben wird. Die Veilchen haben in der Innenverteidigung wenig Handlungsbedarf, zumal mit Johannes Handl ein wichtiger Leistungsträger von seiner Verletzung zurückkehren wird. Weiters hat der Abwehrspieler seit seinem Wechsel vor drei Jahren nach Europa kaum Spiele in den Beinen und konnte sich auch beim FK Auda nicht durchsetzen. Es ist schwer vorstellbar, dass der Innenverteidiger eine Verstärkung für die Wiener darstellen würde. Wenn dann würde er wohl eher für Kooperationsklub Stripfing oder die Young Violets verpflichtet werden, wovon allerdings im Artikel nichts steht. Und auch hier stellt sich die Frage, ob der Spieler, der in seiner Karriere sechs Kurzeinsätze in Lettland hatte, eine große Aktie wäre. Auch die Quelle des Transfergerüchts, „255foot“, gilt nicht als besonders seriös.