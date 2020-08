Baumeister und die Admira gehen (schon wieder) getrennte Wege

Der FC Flyeralarm Admira und Sportdirektor Ernst Baumeister werden Ihre Zusammenarbeit beenden. Nach Erreichen des Klassenerhalts haben in...

[ Presseinfo Admira Wacker Mödling ]

Der FC Flyeralarm Admira und Sportdirektor Ernst Baumeister werden Ihre Zusammenarbeit beenden.

Nach Erreichen des Klassenerhalts haben in zahlreichen Gesprächen über die künftige sportliche Perspektive und Ausrichtung unterschiedliche Vorstellungen zu dieser Entscheidung geführt.

„Wichtig und festzuhalten ist, dass wir mit Ernst stets offen und ehrlich umgegangen sind. Dies ist – nicht nur aufgrund seiner Verdienste für die Admira in den letzten Jahren – eine Selbstverständlichkeit. Jedoch waren wir, was im Sport immer vorkommen kann, unterschiedlicher Auffassung für die Zukunft. Ernst bleibt ein Freund der Admira“, so CEO Thomas Drabek.

Der FC Flyeralarm Admira möchte sich an dieser Stelle nochmals ausdrücklich bei Ernst Baumeister bedanken, dass er sich in der schwierigen Situation kurzfristig zur Verfügung stellte und seinen Teil zum Klassenerhalt beitrug.

Mit Start des heutigen Trainingscamps (10. bis 18. August) in Söchau wird auch Patrick Helmes als Co-Trainer zum Trainerstab von Cheftrainer Zvonimir Soldo zählen.

Ebenso reisen die drei Juniors-Spieler Julian Buchta, Aleksandar Cirkovic und Filip Ristanic sowie die drei Neuzugänge Stefan Maierhofer, Tomislav Tomic und Nikola Pejovic mit ins Trainingscamp.