Biereth-Nachfolger? Sturm Graz beobachtet Newcastle-Stürmer

Der SK Sturm Graz soll Interesse am dänischen Stürmer William Osula haben, der aktuell bei Newcastle United unter Vertrag steht. Wir wollen uns diesen Spieler und das Transfergerücht genauer ansehen.

Die Kronen Zeitung berichtet, dass der SK Sturm Graz erneut einen Dänen verpflichten könnte. Diesmal hat man das Auge auf den 21-jährigen Angreifer William Osula geworfen, der im Sommer 2024 gegen eine Ablöse von 11.6 Millionen Euro zu Newcastle United wechselte. Schon anhand dieser Zahlen ist es klar, dass es nicht einfach wird, den dänischen U21-Teamspieler zu verpflichten, zumal er in dieser Saison bereits acht Kurzeinsätze in der Premier League hatte. Osula kam jedoch immer nur in den letzten Minuten ins Spiel und kam in der Liga nur auf 41 Spielminuten. Immerhin erzielte er aber beim 3:1-Sieg im FA Cup gegen Bromley einen Treffer!

Osula begann seine Karriere als Nachwuchsspieler des FC Kopenhagen, bevor er 2018 nach England wechselte und sich der Jugendakademie von Sheffield United anschloss. Es folgte eine halbjährige Leihe zu Derby County, wo er in 21 Pflichtspielen fünf Treffer erzielte. Zweimal traf er dabei in der League One, drei Mal im FA Cup. Für Sheffield United kam er insgesamt 21 Mal in der Premier League zum Einsatz, erzielte aber in den 784 Spielminuten keinen Treffer. Dabei muss man aber auch sagen, dass sich die Mannschaft sehr schwertat und als Tabellenletzter mit nur 35 geschossenen Toren abstieg. Abermals traf er jedoch im FA Cup, wo er in den Spielen gegen den Gillingham FC (4:0) zweimal und bei der 2:5-Niederlage gegen Brighton einmal traf. Er dürfte demnach ein echter Cup-Spezialist sein.

Für die dänische U21-Nationalmannschaft, bei der er zusammen mit Mika Biereth, William Böving und Tochi Chukwuani kickte, traf er vier Mal in neun Einsätzen. Interessant dabei ist, dass Osula immer wieder für Biereth eingewechselt wurde und umgekehrt. Kein Wunder, dass die Sturm-Scouts aufgrund der Dänemark-Connection den Spieler schon lange im Visier haben.

Osula agiert hauptsächlich als Mittelstürmer, kann aber auch auf den Flügeln spielen. Seine Stärken hat er vor allem im Umschaltspiel, wo er aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit und Dynamik schnell weite Strecken überwinden kann. Er verfügt aber auch über eine gute Technik und ist im Aufbauspiel durchaus brauchbar. Auch im Spiel gegen den Ball ist er fleißig und kommt bei defensiven Umschaltsituationen schnell hinter den Ball. Er muss allerdings an seiner Chancenauswertung arbeiten, da er auf Klubebene oft zu viele Möglichkeiten benötigt, um einen Treffer zu erzielen. Die Effizienz gehört noch nicht zu seinen Stärken, ebenso wenig wie das Kopfballspiel. Die Entscheidungsfindung im letzten Drittel ist noch verbesserungsfähig.

Es ist unwahrscheinlich, dass der SK Sturm Graz versuchen wird, das dänische Talent fix zu verpflichten, da Newcastle erst im Sommer 11.6 Millionen Euro für den Angreifer bezahlte. Er könnte aber verliehen werden, um beim SK Sturm Graz Spielpraxis zu sammeln. Als Argument können die Blackies sicherlich geltend machen, dass sich die Integration einfach gestalten sollte, da mit Böving und Chukwuani zwei Mannschaftskollegen Osulas vom U21-Nationalteam im Kader stehen. Und dass nach einer Leihe auch eine fixe Verpflichtung durch geschicktes Verhandeln nicht unmöglich ist, sah man bereits bei Mika Biereth. Die knapp zwölf Millionen Euro Ablöse, die Newcastle für den jungen Stürmer bezahlte, sind natürlich dennoch eine andere Hausnummer. Mika Biereth kam bereits als Nachwuchsspieler zu den Gunners, weshalb der Arsenal FC keine Ablöse für den Dänen zahlen musste.