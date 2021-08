Bis 2024: Rapid verpflichtet Emanuel Aiwu von der Admira

Kurz vor Ende der Sommertransferperiode ist es dem SK Rapid gelungen den nächsten Neuzugang für die Saison 2021/22 zu...

[ Presseinfo SK Rapid ]

Kurz vor Ende der Sommertransferperiode ist es dem SK Rapid gelungen den nächsten Neuzugang für die Saison 2021/22 zu verpflichten: Nach Kevin Wimmer, Marco Grüll, Robert Ljubicic und Jonas Auer verstärkt nun ein weiterer U21-Teamkicker den Kader von Cheftrainer Didi Kühbauer.

Emanuel Aiwu wechselt aus der Südstadt von der Flyeralarm Admira zum österreichischen Rekordmeister. Der 20-jährige Verteidiger erhält in Hütteldorf einen Vertrag über die kommenden drei Saisonen bis Sommer 2023/24. Von der Jugendabteilung in St. Pölten wechselte der sechsfache U21-Teamspieler im Sommer 2013 in den Nachwuchsbereich der Admira. Über die Akademie und die zweite Mannschaft der Südstädter gelang dem gebürtigen Innsbrucker der Sprung in den Profifußball, wo er im Mai 2018 sein Bundesligadebüt feierte. Seither brachte es Emanuel Aiwu wettbewerbsübergreifend auf insgesamt 89-Pflichtspieleinsätze, dabei gelangen ihm fünf Tore sowie eine Torvorlage. Nun konnte sich der SK Rapid mit dem Bundesligisten über die Ablösemodalitäten, über die Stillschweigen vereinbart wurde, einigen.

Geschäftsführer Sport Zoran Barisic zum Transfer: „Nach unseren bisherigen Transfers in diesem Sommer freue ich mich sehr, dass wir mit Emanuel Aiwu einen weiteren hoch talentierten österreichischen Spieler verpflichten konnten. Trotz seines jungen Alters konnte er schon sehr viel an Erfahrung in der österreichischen Bundesliga sammeln, ist zudem ein defensiv variabel einsetzbarer Spieler. Es stimmt das Gesamtpaket, deswegen sind wir sehr glücklich, dass Emanuel sich für einen Transfer zum SK Rapid entschieden hat.“

Ebenso erfreut zeigt sich Cheftrainer Didi Kühbauer: „Wir hatten Emanuel schon lange am Radar, weil er neben seinen fußballerischen Qualitäten auch schon viel Erfahrung in der Bundesliga mit sich bringt. Umso glücklicher sind wir nun, dass er seinen nächsten Entwicklungsschritt bei uns machen möchte, dabei werden wir ihn in jedem Bereich unterstützen.“

Emanuel Aiwu selbst sagt: „Ich bin überglücklich, dass ich jetzt hier bin. Die Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen waren von Anfang an sehr gut, deshalb musste ich auch nicht lange über diesen Wechsel nachdenken. Rapid ist der größte Verein in Österreich, ich freue mich jetzt ein Teil dieser großartigen Geschichte zu sein und die Vereinsfarben tragen zu dürfen, für die ich auf dem Platz alles geben werde.“

Emanuel Aiwu wird künftig die Rückennummer 4 tragen!