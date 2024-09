Blau-Weiß Linz ist aktuell das „Überraschungsteam der Stunde“. Nach dem Auswärtssieg beim LASK wollen die Blau-Weißen nun in Altach nachlegen. Wir haben die Erwartungen...

Blau-Weiß Linz ist aktuell das „Überraschungsteam der Stunde“. Nach dem Auswärtssieg beim LASK wollen die Blau-Weißen nun in Altach nachlegen. Wir haben die Erwartungen der Blau-Weiß-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst.

Miraval: „Altach ist unser eigentlicher direkter Konkurrent um den Klassenerhalt, weshalb es sehr wichtig wäre, hier nun nachzulegen.“

Königsblau: „Wir müssen Santos in den Griff bekommen. Schade, dass er nicht bei uns spielt.“

der rex: „Ein Punkt in Altach wäre fein, ansonsten würden sie uns überholen. Als Konkurrenz um den Klassenerhalt sehe ich Altach aber nicht. Denke die werden das diese Saison souverän schaffen.“

oldschool: „Wird eine spannende Partie in der alles möglich ist. Die Buchmacher sehen Altach als klaren Favoriten, bisher waren die Blau-Weißen auswärts auch mehr schlecht als recht unterwegs. Gerne erinnert man sich an das letzte Aufeinandertreffen, das mit 2:1 für uns ausging, auswärts konnte jedoch noch nie gewonnen werden.“

Linza1997: „Mit dem Kader, den wir jetzt haben, werden wir am Samstag mit 3 Punkten nach Hause fahren. Jeder will spielen und es herrscht ein echter Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft. Ich bin gespannt, wie sich Wallner einfügt, aber mit Diabate ist schon richtig Feuer drin. Die Altacher haben gegen GAK nicht wirklich viel gezeigt. Wäre schon geil, als Sieger nach Hause zu kommen.“

padawan: „Unsere Auswärtspartien sind aber nicht alle selbstverschuldet verloren gegangen. In Klagenfurt war es eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters, die zumindest zum Ergebnis beigetragen hat, in Salzburg ist eine Niederlage auch keine Überraschung und in Graz ist uns die 2. Halbzeit misslungen. Daher denke ich wenn unsere Elf mit Selbstvertrauen auftritt und keine dämlichen Fehler macht, müsste auch ein Dreier drinnen sein.“

StreitiKV: „Ich hoffe schon auf einen Punktezuwachs im Ländle, wäre vorm Sturm-Spiel nicht unwichtig, die Steirer ‚dabrunzn‘ sich in dieser Saison bisher relativ viel, was uns nicht entgegenkommt…“

bwlinz97: „Wenn wir gewinnen, sind wir für einen Tag an der Tabellenspitze. Mit einem X wär ich aber auch schon zufrieden.“

Der Exekutor: „Bei der Verletztenliste muss man die Erwartung wohl etwas runterschrauben. Ein Unentschieden wäre schon richtig super.“

Hugo Sanches: „Sehe vom Kader her keine unlösbaren Probleme. Außer Vitek könnte die Startelf wie gegen den LASK aussehen, möchte er defensiver spielen stehen mit Pasic und Wallner gute Alternativen zur Verfügung. Möchte er offensiver spielen, kann er Dobras, Ibrahimi (?), Ibertsberger oder Schmidt bringen. Den Lauf von Santos sollten wir stoppen und gleichzeitig mutig nach vorne spielen. Bin optimistisch.“

blauweiss78: „Unsere Coaches wissen wohl wie immer was zu tun ist… und des fühlt sich richtig geil an. Besonders weil man weiß, die Mannschaft setzt es um, jeder der im Stadion ist und war fühlt diesen Spirit.“

Königsblau: „Gegen den LASK wollten wir hier alle unbedingt gewinnen, in Altach scheinen wir mit X zufrieden zu sein?“

Hochofen: „Wir wissen, wie Scheiblehner, dass wir auswärts noch dazulernen müssen, um regelmäßig zu punkten.“

Miraval: „Mit einem Unentschieden wäre ich höchstzufrieden – gehe aber von einer knappen Niederlage aus.“

Mehr Fanmeinungen zum FC Blau-Weiß Linz findet ihr im BW-Linz-Forum des Austrian Soccer Board.