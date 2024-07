Boakye vor Abgang: Erneuter Geldregen für den WAC?

Als Mohamed Bamba im Winter 2024 um satte fünf Millionen Euro vom Wolfsberger AC zum FC Lorient wechselte, staunten viele Fans über die hohe Ablösesumme, die der WAC für seinen Stürmer lukrieren konnte. Nun könnten die Kärntner erneut einen Jackpot gelandet haben.

Aktuell findet man auf X (vormals Twitter) das Gerücht, dass der 23-jährige WAC-Legionär Augustine Boakye vor einem Wechsel zu AS Saint-Etienne steht:

Excl: AS Saint-Étienne are closing in on deal to sign Augustine Boakye 🇬🇭 from Wolfsberger AC, permanent move with club prepared to formal steps.

Medical booked for Wednesday, expected fee around €5m. #ASSE pic.twitter.com/L9Viu8h9gm

— Don Mitchell (@Don7Mitchell) July 1, 2024