Brasilianische Medien: Rapid an Everton Felipe von Sport Recife interessiert

In brasilianischen Medien macht derzeit der Gerücht die Runde, dass Rapid am 24-jährige Everton Felipe von Sport Recife interessiert ist. Die brasilianische Fußballseite bolavip.com brachte das Gerücht auf, auch weil Ferdinand Feldhofer den Mittelfeldspieler schon länger am Zettel haben soll.

Bereits als WAC-Trainer soll Feldhofer nämlich an einer Verpflichtung des flexiblen, technisch starken Zehners interessiert gewesen sein. Damals gehörte dieser noch dem FC Sao Paulo, wo er sich jedoch nicht durchsetzen konnte und insgesamt dreimal innerhalb Brasiliens verliehen wurde.

Aktuell ist Everton Felipe wieder für seinen Heimatverein Sport Recife tätig. Dort erkämpfte sich der Zehner bereits im Alter von 18 Jahren einen Stammplatz, wechselte dann von dort 22-jährig um etwa 700.000 Euro nach Sao Paulo. Aktuell spielt der Klub in Brasiliens zweiter Liga und Everton stand bereits 99-mal für die Schwarz-Roten auf dem Platz. Mit Ausnahme von vier Zweitligapartien in der laufenden Kalenderjahrsaison immer in Brasiliens höchster Spielklasse, der Serie A.

Dabei gelangen ihm allerdings nur drei Tore und sieben Assists. Effizienz ließ der 171cm große Dribbler also in seiner bisherigen Karriere eher vermissen. Everton ist jedoch kein klassischer Zehner und Zielspieler im Zwischenlinienraum, sondern sammelt Bälle tief an, pendelt häufig an die Seiten, bespielt somit auch gut den Achter- und sogar Sechserraum. Nicht zuletzt wegen dieser Flexibilität wurde er 2016 im Alter von 18 Jahren in die brasilianische U20-Nationalelf einberufen, für die er aber keine Spiel bestritt.

Dass Rapid tatsächlich Interesse am heute 24-Jährigen hat, wirkt allerdings aus verschiedenen Gründen unwahrscheinlich. Einerseits ist genau die Zehnerposition in der Breite gut besetzt. Hier können Yusuf Demir, Christoph Knasmüllner, aber auch Spieler wie Nicolas Kühn, Moritz Oswald und Patrick Greil auflaufen. Zudem ist man weiterhin bemüht, den Niederländer Ferdy Druijf fix zu verpflichten. Der 24-Jährige kam bisher für Rapid auch zumeist in der „Etappe“ statt im Sturmzentrum zum Einsatz.

Zudem sprechen die Regularien des Österreicher-Topfs, an dem Rapid weiterhin teilnehmen will, nicht für einen Kauf des Brasilianers, dessen Vertrag in Recife mit Jahresende 2022 ausläuft. Aktuell hätte Rapid mit dem verletzten Dejan Petrovic und Koya Kitagawa zwei Legionäre im Kader, die man aber für die sommerlichen Planungen weitgehend vernachlässigen kann. Petrovic wird erst 2023 wieder ein Thema sein und Kitagawa versucht man an den Mann zu bringen.

Fix in der neuen Saison dabei sind Nicolas Kühn und ein Sechser, der definitiv aus dem Ausland kommen wird. Mit Ferdy Druijf will man zudem einen dritten Legionär fix an den Verein binden. Auch für Rechtsverteidigerposition ist die Verpflichtung eines Legionärs am wahrscheinlichsten. Damit stünde Rapid bereits bei vier Fremdarbeitern plus den Fragezeichen Petrovic und Kitagawa.

Allerdings müssen die Hütteldorfer auch flexibel bleiben, für den Fall, dass einer der Leistungsträger – etwa Grüll oder Aiwu – den Verein verlässt. In diesem Fall soll der ghanaisch-stämmige Hamburger Aaron Opoku ein Thema für den Flügel sein – also ebenfalls ein Legionär. Dass Rapid den letzten verbliebenen Legionärsplatz für eine brasilianische „Wundertüte“ opfert, ist somit unwahrscheinlich. Auch wenn man auf lange Sicht bedenkt, dass Dragoljub Savic ab Sommer 2023 ebenfalls als Legionär zählen wird und gerade erst seinen Vertrag verlängerte. Wenn noch weitere Legionäre verpflichtet werden, dürfte es sich eher um Leistungsträger handeln, die „sofort funktionieren“. Zudem ist die Quellenlage des Gerüchts fragwürdig, zumal brasilianische Medien gerne mit Namedropping aufwarten, um einheimische Spieler im Ausland positionieren…