Braunöder vor Wechsel zu deutschem Bundesligisten?

Laut Informationen der deutschen Sky-Redaktion ist der VfB Stuttgart in Gespräche mit Austrias Schlüsselspieler Matthias Braunöder eingetreten. Der Burgenländer könnte im Sommer gegen eine kolportierte Ablöse von zwei bis drei Millionen Euro zu den Schwaben wechseln.

Mehrere Bundesligisten sollen Interesse am umsichtigen zentralen Mittelfeld bekundet haben – der VfB Stuttgart soll allerdings die Nase vorn und bereits mit Braunöder gesprochen haben. Allerdings ist nicht von einem schnellen Transfer auszugehen, zumal Stuttgart sich noch immer im Abstiegskampf befindet.

Mit einem 3:2-Auswärtssieg in Bochum am vergangenen Wochenende konnte sich der VfB ein wenig befreien, allerdings steht der Klub noch immer auf dem Relegationsplatz. Der Sieg in Bochum war der erste Saisonsieg in der Fremde.

Braunöder ist aktuell die heißeste Transferaktie des finanziell schwer angeschlagenen FK Austria Wien. Der 21-Jährige verlängerte im vergangenen Sommer bis zum Jahr 2025 und könnte den Veilchen daher eine stattliche Ablösesumme einbringen.

Im kommenden Sommer wird Braunöder bereits zwölf Jahre Austrianer sein. Mittlerweile ist er ein gestandener Bundesligafußballer und Kapitän der U21-Nationalmannschaft. Für die Austria erzielte Braunöder in 65 Spielen vier Tore und neun Assists. Interesse vom VfB Stuttgart soll es bereits im Jahr 2020 gegeben haben. 2022 war Braunöder unter anderem mit Hoffenheim und Bologna in Verbindung gebracht worden.