Bundesliga-Statistiken: Leitner vielbeschäftigt, Pentz verhindert viele Tore

Wir haben in den vergangenen Tagen die Länderspielpause genutzt, um uns zahlreiche interessante Statistiken aus der österreichischen Bundesliga anzusehen. Zum Abschluss wollen wir auf...

Wir haben in den vergangenen Tagen die Länderspielpause genutzt, um uns zahlreiche interessante Statistiken aus der österreichischen Bundesliga anzusehen. Zum Abschluss wollen wir auf die Torhüter blicken. Welcher Schlussmann hatte besonders viel zu tun in den ersten sieben Runden? Alle Grafiken und Statistik-Werte stammen von Wyscout S.p.a.

Kassierte Treffer

Sehen wir uns zunächst an welche Torhüter besonders oft hinter sich greifen mussten. Die Nummer 1 in dieser Wertung belegt Admira-Keeper Andreas Leitner, der bei allen 23 Gegentreffern der aktuellen Saison im Tor stand. Vergangene Saison kassierte Hartberg-Goalie Swete die meisten Treffer (70) vor WSG Tirol-Keeper Oswald (64) und Sturm-Tormann Siebenhandl (60).

Am öftesten unter Beschuss genommen

Andreas Leitner kassierte aber nicht nur die meisten Treffer, er sah sich auch den mit Abstand meisten Schussversuchen ausgesetzt.

Die meisten Paraden

Der Admira-Keeper ist auch der Torhüter mit den meisten Paraden in absoluten Zahlen, was bei der Höhe der Schussversuche kaum verwunderlich ist. Die meisten Paraden pro 90 Minuten hat übrigens Torhüter Tino Casali (4.45) vor Kobras (4.12), Riegler (3.97) und Leitner (3.95). Vergangene Saison lag Swete mit 125 Paraden auf Platz 1.

Verhinderte Tore pro 90 Minuten

Kommen wir zur vielleicht wichtigsten Statistik. Wie viele Tore haben die Schlussmänner mit ihren Paraden verhindern können? Hier liegt Patrick Pentz mit 0.47 verhinderten Treffern pro 90 Minuten klar an erster Stelle. Dieser Wert wird mittels der Expected Goals on Target-Statistik berechnet. Am schlechtesten schnitten die WAC-Goalies in dieser Bewertung ab, wobei wir betonen wollen, dass die Sample-Größe noch sehr klein ist und am Ende der Saison mehr Aussagekraft besitzen wird. Vergangene Spielzeit war allerdings auch Patrick Pentz die Nummer Eins in dieser Wertung, allerdings „nur“ mit einem Wert von 0.19.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!