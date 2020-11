Bundesliga-Statistiken: Peter Michorl führt Expected-Assist-Wertung knapp an

Wir wollen die Länderspielpause nutzen um einige Statistiken nach dem 7. Spieltag der österreichischen Bundesliga zu betrachten. Nachdem wir gestern die Expected-Goal-Wertung unter die...

Wir wollen die Länderspielpause nutzen um einige Statistiken nach dem 7. Spieltag der österreichischen Bundesliga zu betrachten. Nachdem wir gestern die Expected-Goal-Wertung unter die Lupe nahmen, wollen wir uns heute den Expected-Assists widmen. Alle Grafiken und Statistik-Werte stammen von Wyscout S.p.a.

Was sind Expected Assists (xA)?

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Pass zu einem Tor-Assist wird? Genau diese Frage beantwortet der Expected Assist. In die Berechnungen fließen unter anderem mit ein von wo der Pass gespielt wurde, wo der Passempfänger steht, wie lang das Zuspiel ist und um welche Art von Pass es sich handelt. Während neben gewöhnlichen Pässen und Flanken auch Eckbälle und sogar Outeinwürfe zu den Expected Assists gezählt werden, zählen gezogene Fouls und die damit verbundenen Elfmeter und Freistöße nicht dazu.

Die Werte der Saison 2019/20

Vergangene Saison führte Michael Liendl mit einem Expected-Assist-Wert von 12.01 die Wertung recht deutlich vor Peter Michorl (9.32) an, der wiederum einen Respektabstand auf Andreas Ulmer aufwies (6.57). Interessant dabei ist, dass mit Thomas Murg der beste Rapidler in dieser Wertung bloß auf Platz 24 rangierte und knapp dahinter mit Thorsten Schick nur ein weiterer Akteur der Hütteldorfer in den Top 30 lag. Dominik Fitz lag als bester Spieler der Austria auf dem starken fünften Platz und man sieht anhand der bisherigen Saison gut, dass der kreative Mittelfeldspieler den Veilchen enorm abgeht.

Michorl und Liendl preschen abermals vor

Es ist kein Zufall, dass die beiden besten Spieler der Vorsaison in dieser Wertung erneut auf den beiden ersten Plätzen stehen. Noch sind allerdings die ersten beiden Plätze im Vergleich zur vergangenen Spielzeit vertauscht und Peter Michorl hat knapp die Nase vorne. Thomas Murg hatte vor seinem Abgang zu PAOK ebenfalls einen starken Saisonstart und kam in nur 335 Minuten auf 2.51 Expected Assists. Salzburg-Mittelfeldspieler Dominik Szoboszlai liegt auf Platz 4, hat aber die meisten tatsächlichen Assists, da seine Mitspieler seine Vorlagen besonders effizient verwerteten.

Während in der vergangenen Saison in den Top 30 der Expected Assists nur zwei Rapid-Spieler zu finden waren, befinden sich nach sieben Runden gleich sieben Akteure der Hütteldorfer in dieser Wertung. Neben dem mittlerweile nach Griechenland transferierten Murg liegt Ercan Kara auf dem starken siebten Platz. Yusuf Demir rutschte mit nur 194 Spielminuten in die Top 20, Marcel Ritzmaier liegt nach 111 Minuten Einsatzzeit auf Platz 26. Ansonsten befinden sich noch Grahovac (Platz 23), Schick (25) und Arase (29) in den Top 30.

Beachtlich ist auch der fünfte Platz des SKN St. Pölten-Außenverteidigers Michael Blauensteiner, der dank seiner guten Hereingaben von der rechten Seite einen xA-Wert von 1.83 aufweist. Interessant ist zudem, dass mit Kofi Schulz ein weiterer Außenverteidiger der Niederösterreicher in den Top 10 rangiert.

Stefan Karger, abseits.at