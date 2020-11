Bundesliga-Statistiken: Ranftl ist der „Flanken-König“

Wir wollen die Länderspielpause nutzen um einige Statistiken nach dem 7. Spieltag der österreichischen Bundesliga zu betrachten. Nachdem wir bisher die Expected-Goal– und Expected-Assist-Wertung...

Wir wollen die Länderspielpause nutzen um einige Statistiken nach dem 7. Spieltag der österreichischen Bundesliga zu betrachten. Nachdem wir bisher die Expected-Goal– und Expected-Assist-Wertung unter die Lupe nahmen und anschließend zahlreiche Statistiken rund um die Torschüsse und Dribblings betrachteten, wollen wir heute herausfinden welche Spieler die meisten Flanken produzierten. Alle Grafiken und Statistik-Werte stammen von Wyscout S.p.a.

Reinhold Ranftl unumstrittener Flanken König

Es sind zwar erst sieben Spieltage der österreichischen Bundesliga absolviert, aber es zeichnet sich schon jetzt deutlich ab, welcher Bundesliga-Akteur am Ende der Saison die meisten Flanken schlagen wird. Sollte Reinhold Ranftl von schwereren Verletzungen verschont bleiben, wird ihn wohl kein anderer Spieler in dieser Wertung überholen können. Der LASK-Flügelverteidiger schlug mit 52 Flanken fast doppelst so viele wie die Nummer 2 in dieser Liste, Ried-Spieler Michael Lercher. Austria-Heimkehrer Markus Suttner liegt mit 26 Hereingaben auf Platz 3, gefolgt von den Außenverteidigern des SKN St. Pölten Kofi Schulz und Michael Blauensteiner, die beide exakt gleich viele Flanken schlugen. Albert Vallci schlug die meisten Flanken für RB Salzburg, Maximilian Ullmann für den SK Rapid.

Dass Ranftl in dieser Wertung auch in der Saison 2019/20 weit vorne liegt ist allerdings keine riesige Überraschung, da er auch in der vergangenen Spielzeit mit Abstand die meisten Flanken schlug. Mit 144 Hereingaben lag er deutlich vor WAC-Legionär Lukas Schmitz (102) und Rapid-Außenverteidiger Maximilian Ullmann (97).

Die meisten Flanken pro 90 Minuten

In der vergangenen Saison lag Ranftl auch in der Wertung der meisten Flanken pro 90 Minuten mit einem Wert von 4.87 auf Platz 1. Heuer schraubte der Flügelverteidiger seinen Wert allerdings deutlich weiter in die Höhe. In den ersten sieben Runden schlug er im Schnitt 7.04 Flanken – ein Wert mit dem er beispielsweise in der Premier League ebenfalls an erster Stelle stehen würde (Everton-Außenverteidiger Lucas Digne steht bei 6,25 Flanken pro 90 Minuten).

