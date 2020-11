Bundesliga-Statistiken: Sarkaria und Demir die fleißigsten Dribbler

Wir wollen die Länderspielpause nutzen um einige Statistiken nach dem 7. Spieltag der österreichischen Bundesliga zu betrachten. Nachdem wir bisher die Expected-Goal– und Expected-Assist-Wertung...

Wir wollen die Länderspielpause nutzen um einige Statistiken nach dem 7. Spieltag der österreichischen Bundesliga zu betrachten. Nachdem wir bisher die Expected-Goal– und Expected-Assist-Wertung unter die Lupe nahmen und anschließend zahlreiche Statistiken rund um die Torschüsse präsentierten, wollen wir uns nun den Dribblings widmen. Welche Spieler gingen in den ersten sieben Runden der österreichischen Bundesliga am öftesten in Eins-gegen-Eins-Situationen? Alle Grafiken und Statistik-Werte stammen von Wyscout S.p.a.

Die meisten Dribblings nach sieben Spieltagen

Nach sieben Runden führt Austria-Mittelfeldspieler Manprit Sarkaria mit 56 Dribblings die Wertung klar vor WSG-Legionär Kelvin Yeboah an, der auf 43 Dribblings kam. Mit Pichler und Wimmer befinden sich zwei weitere junge Akteure auf den vorderen Plätzen in dieser Wertung. Interessanter Weise ist in den Top 20 kein einziger Spieler des SK Sturm Graz vertreten – Sandro Ingolitsch liegt mit 20 Dribblings auf Platz 26. Sekou Koita liegt als dribbelfreudigster Salzburger auf Platz 9, Maximilian Ullmann ist mit 25 Dribblings der einzige Rapid-Spieler in den Top 20. Ercan Kara absolvierte so wie der oben erwähnte Ingolitsch genau 20 Dribblings.

Vergangene Saison war Sturm-Legionär Otar Kiteishvili mit 233 Dribblings die Nummer 1 in dieser Wertung. Dass der offensive Mittelfeldspieler heuer nicht in den Top 20 aufscheint, liegt an seinem Muskelbündelriss im Adduktorenbereich, den er sich beim Länderspiel zwischen Georgien und Nordmazedonien Mitte Oktober zuzog. Sidney Sam (205) und Jodel Dossou (183) lagen auf den weiteren Plätzen –

Die meisten Dribblings pro 90 Minuten

Yusuf Demir stand in der bisherigen Saison erst 194 Minuten für die Kampfmannschaft des SK Rapid am Platz, bestritt aber in dieser Zeit die meisten Dribblings pro 90 Minuten aller Bundesliga-Spieler. Auf Platz 2 und 3 liegen die beiden Führenden der oberen Wertung Sarkaria und Yeboah. Hartberg-Legionär Samson Tijani absolvierte in seinen bisherigen 281 Spielminuten im Schnitt 7.05 Dribblings, womit er auf Platz 4 liegt. Mit Ganda, Paintsil, Dieng und Horvath schoben sich weitere Spieler, die nicht alle bisherigen Partien mitmachten, in die Top 10.

