BVB und Serie-A-Klubs: Viele Interessenten für Alexander Prass

In den letzten Transferperioden gab es immer wieder Gerüchte um Alexander Prass. Der Sturm-Spieler hatte schon einige interessante Angebote aus dem Ausland, forcierte allerdings nie einen Wechsel und konzentrierte sich in erster Linie auf seine sportliche Entwicklung und seine Aufgaben beim SK Sturm Graz. Die Chancen sind allerdings sehr hoch, dass es in den kommenden Wochen soweit sein wird und dass der 23-Jährige in eine Top-Liga wechselt.

Alexander Prass zog schon vor der Europameisterschaft viel Interesse auf sich. Seine Leistungen bei der EURO 24, wo er auf der ungewohnten Linksverteidigerposition sehr starke Leistungen brachte und viel Druck nach vorne erzeugte, haben dieses Interesse noch vergrößert.

Laut der Kleinen Zeitung soll nun auch Borussia Dortmund seine Fühler nach dem Sturm-Spieler ausgestreckt haben. Weiters hört man, dass mehrere Serie-A-Vereine an einer Verpflichtung interessiert sind, wobei auch Champions-League-Starter Bologna unter den Interessenten sein soll.

Die bisherigen Rekordtransfers der Steirer heißen Rasmus Hojlund und Emanuel Emeghan, die 20 bzw. 13 Millionen einbrachten. Mit Alexander Prass wird man eine ähnliche Summe lukrieren können, denn die Qualitäten des zweikampfstarken Mentalitätsspielers sind nicht nur in Österreich gefragt. Prass ist ein verbissener Zweikämpfer, der keinen Ball verliert und mit Leidenschaft und Lauffreude agiert. Gleichzeitig ist er aber auch ein guter Kombinationsspieler und wurde in der vergangenen Saison auch in seinen Aktionen in der Offensive konkreter. In der Bundesliga steuerte er in 30 Partien sieben Tore und vier Assists bei.

Ob Borussia Dortmund sein neuer Verein werden wird, darf allerdings angezweifelt werden. Der BVB sucht zwar tatsächlich gerade einen Linksverteidiger, da man Leihspieler Maatsen nicht fest verpflichten konnte, aber ob sich Prass zukünftig auf dieser Position sieht, darf ein wenig bezweifelt werden. Die Rolle des linken Mittelfeldspielers in einer 4-4-2-Raute gibt es beim BVB jedenfalls nicht.

Prass ließ sich bei seinem Auslandstransfer viel Zeit und man darf davon ausgehen, dass ein Wechsel wohlüberlegt sein wird und dass eine günstige sportliche Weiterentwicklung im Vordergrund stehen wird.

In Graz wird es zudem auch bald einen Zugang geben, da es dem SK Sturm gelang den Leihspieler der vergangenen Saison, Mika Biereth fix zu verpflichten. Die Blackies zahlen kolportierte 4.7 Millionen Euro für den Stürmer, womit der Däne der neue Rekord-Zugang werden wird.