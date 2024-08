BW-Linz-Fans: „Das war ganz großes Kino“

Der FC Blau-Weiß Linz gewann am Sonntagabend gegen den SK Rapid überraschend mit 3:0. Nachdem wir uns die Kommentare der Rapid-Fans zu diesem Spiel...

Der FC Blau-Weiß Linz gewann am Sonntagabend gegen den SK Rapid überraschend mit 3:0. Nachdem wir uns die Kommentare der Rapid-Fans zu diesem Spiel ansahen, sind wir nun gespannt was die Fans der siegreichen Heimmannschaft zu der starken Leistung ihrer Spieler sagen? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

der rex: „Mit großer Demut nehme ich zur Kenntnis, dass wir mittlerweile ein Verein sind, der an einem Tag, an dem alles perfekt für uns zusammenläuft, sogar Rapid schlagen kann! Auch wenn es nur eine Momentaufnahme ist, sollten wir sie genießen, es kommen auch wieder andere Spiele. Das waren weitere 1,5 Punkte gegen den Abstieg und nie hätte ich mir nach dieser Auslosung träumen lassen, dass wir zu dem Zeitpunkt schon so viele Punkte auf dem Konto haben werden!“

Miraval: „Das war an den Möglichkeiten gemessen das wohl beste BW-Spiel der letzten Jahre. 100% Einsatz und wahnsinnige Effizienz.“

Ballermann97: „Die kollektive Leistung der gesamten Mannschaft war heute überragend. 3:0 gegen Europacupstarter Rapid Wien, wenn ma des wer gesagt hätte.“

SonnyBurnett: „3:0 gegen Rapid. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Einfach Weltklasse, ein Pauschallob an die gesamte Mannschaft!“

MetzgerSKV: „Nur Traumtore, insgesamt Fußball vom Feinsten und Vitek die Maschine – das kann noch eine lässige Saison werden. Heimsieg!“

Lackssen: „Ganz großes Kino! Danke an die gesamte Mannschaft inkl. Trainerstab für dieses Erlebnis. Unglaublich, was die Spieler abgespult haben. Will und kann da auch keinen rausheben, weil es das Kollektiv war. Bei der Aufstellung dachte mich mir noch ‚Warum Tursch?’… tja, wurde wieder mal eines Besseren belehrt. Die VAR-Aktionen mehr als peinlich. Das kann’s ja nicht sein, dass ein Schiedsrichter fünf Minuten nach einem Handspiel sucht, damit er das Tor nicht geben muss. So hat das keinen Sinn… Jetzt heißt es zuerst mal den Moment genießen, demütig bleiben und in Klagenfurt punkten. Und Feedback von zwei neutralen Zuschauern von gestern: Unglaubliche Stimmung, geiles Stadion -> und einer hat beim Rausgehen auch gleich eine Dress gekauft. So soll das funktionieren.“

koksgetier: „Gratulation, ich weiß gar net, wen man alles hervorheben soll. Anderson super, Ronivaldo Fußballgott. Eigentlich einfach die ganze Mannschaft. Vitek wie ein 2,2 Meter großer Billyschrank vom Ikea, der das ganze Tor verbaut.“

Trivon_Ivanov: „Heute leider nur via Sky erleben dürfen, das schmerzt dann schon auch etwas. Eigentlich hätte es für mich jeder heute verdient, hervorgehoben zu werden, aber besonders sind mir drei ins Auge gestochen:

Der neue Handschuh: Man merke an, der ist 20! Für’s erste Match tadellos. Das Bauchgefühl sagt mir, Schmid hätte einen kassiert. Dennoch schon auch ein Grenzgänger. Da werd ma vermutlich noch den ein oder anderen Elfer kassieren. Tursch: Der war heute gefühlt immer zur Stelle und absolut da im Kopf. Ist ja auch schon nicht ganz so unkritisch beurteilt worden. Goiginger: Heute sein vermutlich bestes Match seit seiner Rückkehr. In den ersten Minuten hab ich schon gedacht, es wird wieder so eine hatscherte Partie werden, aber hat schon auch gewirbelt heute.“

blauweiss78: „Vitek – wie sympathisch und abgebrüht kann man mit 20 Jahren sein? Was für ein Einstand!“

Der Exekutor: „Abgesehen vom höchst erfreulichen Ergebnis: Es war ein Vergnügen, dass Blauweiße und Grünweiße ganz harmonisch vor- und nach dem Spiel gemeinsam das eine oder andere Bierchen zwitscherten.“

Auwiesen_BWL: „Das war mal so richtig gut. Ich freu mich, dass Scheibi tatsächlich die 3-5-2-Grundordnung versucht hat. Genau das war der Dosenöffner für das 4-2-2-2 der Rapidler. Und natürlich das sehr starke Zweikampfverhalten im vorderen Drittel, wo wir vor allem Hofmann ziemlich überfordert haben. Über die Leistung von Pirkl, Goiginger und Roni muss man eh nicht diskutieren, aber auch die anderen haben ihre Sache richtig stark gemacht. Klar, dass wir Rapid im idealen Zeitpunkt erwischt haben, aber trotzdem muss man das gegen diese qualitativ starke Mannschaft so umsetzen können. Großartig und hochverdient. Die Diskussion, ob es ein Risiko ist, einen 20-Jährigen als Einsergoalie zu haben, hat sich seit gestern mutmaßlich und hoffentlich auch erledigt. Da haben wir in der vergangenen Woche einen Sprung nach vorne gemacht.“

Deni: „Pasic wird mir nicht erwähnt. Der saugt und saugt die Bälle vor der Abwehr. Bärenstarke Partie. Unheimlich wichtig für uns. Briedl saustark. Wieso die zwei gegen den GAK ned aufgestellt wurden, bleibt die Frage der Saison. Ronivaldo, wie immer nur ein großes Danke! Goigi hat sich rehabilitiert. Da geht aber noch mehr. Moorman wünsche ich eine schnelle Genesung. Sah auf den ersten Blick ned allzu böse aus.“

