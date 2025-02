BW-Linz-Fans: „Der LASK steht gewaltig unter Druck“

Der FC Blau-Weiß Linz trifft heute im Linzer Derby auswärts auf den LASK. Wir wollen uns ansehen, was sich die Fans von diesem heißen...

Der FC Blau-Weiß Linz trifft heute im Linzer Derby auswärts auf den LASK. Wir wollen uns ansehen, was sich die Fans von diesem heißen Duell erwarten? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

StreitiKV: „Nach einem sensationellen Herbst, in dem es mit der Heimniederlage gegen das rote Graz für mich eigentlich nur einen richtigen Dämpfer – dafür aber viele unverhoffte Punktgewinne – gab, haben sich unsere Jungs eine perfekte Ausgangsposition fürs Frühjahr erarbeitet. In den verbleibenden Runden im Grunddurchgang kämpfen nun wohl der WAC, der LASK, Hartberg und wir um zwei verbleibende Plätze im oberen Playoff. Der WAC, den ich ja schon am Saisonbeginn als Top-6-Mannschaft eingeschätzt habe, hat ein ziemlich schwieriges Restprogramm, weshalb die Lavanttaler trotz sechs Punkten Vorsprung auf den Strich in sechs Partien für mich noch nicht durch sind… Zum Frühjahrsauftakt mit dem Stadtderby also direkt das nächste Highlight, klarer Favorit wie immer die Schwarz-Weißen, der Druck – und zwar gewaltiger – liegt ebenfalls ausschließlich beim Stadtrivalen.“

Robert Mitchum: „Habe irgendwie das Gefühl, es wird eine verhältnismäßig klare Angelegenheit. Auf unserer oder ihrer Seite. Um Minute 65 ist das Derby eigentlich entschieden, das spüre ich einfach. Entscheidend werden die ersten 15 Minuten dafür sein. Ich glaube diesmal nicht an ein 0:0, 0:1 oder 2:0. Ich denke, einer wird sich klar durchsetzen.“

Königsblau: „Ich erwarte mir Einsatz, sonst gar nichts. Habe noch immer das erste Derby im Kopf, kann nur positiv überrascht werden.“

Hugo Sanches: „Favorit ist der Rivale, aber ich denke, wir sind gut vorbereitet. Hauptsache, ein friedliches Fest beim letzten Aufeinandertreffen in der Saison.“

Auwiesen_BWL: „Ich bin mir sicher, dass wir einen besseren Auftritt hinlegen als beim letzten Derby auf der Gugl, weil sich der gesamte Klub seither deutlich weiterentwickelt hat. Die Ausgangssituation finde ich interessant – abseits der Rivalität und dem dadurch resultierenden unbedingten Drang nach einem Erfolg steht der ASK wesentlich stärker unter Druck als wir. Selbst bei einer Niederlage ist für uns der Einzug ins obere Playoff noch sehr gut möglich, während es für den ASK bei einer Niederlage schon sauber eng werden würde – auch angesichts des Restprogramms mit dann nur noch zwei Heimspielen, davon eines gegen Rapid. Ich wäre mit einem Unentschieden am Sonntag ja schon SEHR glücklich, das wäre ein absoluter Bonuspunkt für den vorzeitigen Klassenerhalt. Meiner Meinung nach wäre gegen den ASK ein 4-3-3 mit einem defensiven Mittelfeldspieler, einem Box-to-Box und einem eher offensiven Mittelfeldspieler die richtige Wahl. Warum? Das Salzburg-Spiel hat gezeigt, dass der ASK dann anfällig ist, wenn sie beim Aufbau über ihre Sechser gestört werden. Genau dort müssen wir sie zu Ballverlusten zwingen und dann schnell nach vorne spielen. Salzburg hat das gestern dann zu schlampig gespielt – hätten sie das so umgesetzt, wie es ihrem Potenzial eigentlich entspricht, hätten sie wahrscheinlich recht komfortabel gewonnen. So haben sie aus guten Ausgangspositionen nichts gemacht. Wir werden eine Chance haben, wenn wir hinten dicht machen, denn besonders kreativ ist der ASK nicht, und wenn wir die (wahrscheinlich nicht allzu vielen) Tormöglichkeiten nutzen können.“

Seitlicher: „Es kribbelt gewaltig mittlerweile. Mit einem Sieg den Stadtrivalen ins Tal der Tränen des unteren Playoffs schießen.“

padawan: „Nach dem LASK-Spiel gegen RBS bin ich zur Überzeugung gekommen, dass wir auf eine konzentrierte Defensive setzen sollten. Dabei natürlich die Chancen zum Umschalten nutzen und, wenn Fehler im Aufbauspiel beim Gegner passieren, diese gnadenlos bestrafen. Sollten wir eine offensive Spielweise wählen, werden wir kein Land sehen. Wenn der LASK Platz hat, wird er ihn nutzen. Das haben sie gegen die Dosen gemacht und werden sie gegen uns ebenfalls machen. Denn die individuelle Klasse haben sie dazu.“

Jack Grillitsch: „Ich würde wieder ein 3-4-2-1 (bzw. 5-2-2-1) spielen lassen, einfach weil wir es gewohnt sind. Die Aufstellung im letzten Testspiel war auch mit Dreierkette, bezweifle, dass Scheiblehner von seiner Grundidee in so einem wichtigen Spiel abweichen wird.“

MarioAUT: „Also besonders die Fehler im Spielaufbau bzw. unter Pressingdruck vom LASK gegen Salzburg lassen mich doch etwas optimistisch ins Derby gehen. Habe das Spiel teilweise gesehen, und das, was da 90 Minuten gespielt wurde, lässt mich – und hoffentlich auch die Mannschaft – nicht vor Ehrfurcht erstarren.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der BW-Linz-Fans vor dem Derby gegen den LASK.