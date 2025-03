BW-Linz-Fans: „Diese Ausgangslage haben wir uns hart erarbeitet“

Der FC Blau-Weiß Linz muss sich keine Abstiegssorgen mehr machen, denn die Mannschaft von Cheftrainer Gerald Scheiblehner schaffte es ins obere Playoff und kann...

Der FC Blau-Weiß Linz muss sich keine Abstiegssorgen mehr machen, denn die Mannschaft von Cheftrainer Gerald Scheiblehner schaffte es ins obere Playoff und kann somit schon für die kommende Saison in der höchsten Spielklasse planen. In den verbleibenden zehn Runden wird die Mannschaft jedoch versuchen, dem einen oder anderen „Großen“ das Leben schwer zu machen. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans vom morgigen Auftakt des Meisterplayoffs gegen die Wiener Austria erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

MarioAUT: „Zum Auftakt kommt also die Wiener Austria. Da wir nun ohnehin schon gegen sie gewonnen haben (ich dachte, das erlebe ich nie mehr, in meiner Erinnerung gab es bis auf den Sieg voriges Jahr im August keinen weiteren!) und generell im oberen Playoff befreit spielen können, denke ich, es wird zumindest keine Niederlage.“

Seitlicher: „Volles Haus, gute Auswärtsfans, unsere Mannschaft in Form. Was will man mehr.“

tole: „Nach den letzten beiden Heimspielen freu ich mich ehrlicherweise auch wieder auf einen vollen Auswärtsblock, das macht doch was her, wenn die Stimmung insgesamt brodelt.“

Königsblau: „Ich freue mich schon, die Austria mit der Spielgestaltung und wir mit schnellem Umschaltspiel und Schmidt mit dem Siegestreffer.“

Muffi: „Die zwei Überraschungsmannschaften der Saison treten gegeneinander an. Daher gibt’s wieder eine Überraschung und ein klares 3:0. Hattrick Pasic.“

BlaueDonau: „Wir sind gut, so wie wir sind. Wir wissen, was wir schon alles mitgemacht und auch geschafft haben, und es ist großartig, was in den letzten Jahren geleistet worden ist und noch großartiger, was noch kommen wird. Auch wenn wir alle Spiele im oberen Playoff verlieren, völlig egal. Was nicht passieren wird. Und wenn, auch egal. Das alles hätten wir uns vor ein paar Jahren nicht erträumen lassen und haben uns das hart erarbeitet. Ein Traum, dass wir in dieser Saison nicht mehr absteigen können. Alles andere ist Draufgabe. Befreit aufspielen. Wir auf der Tribüne geben auch alles und es wird ein geniales Frühjahr. Mit (fast immer) gefülltem Gästesektor und viel guter Stimmung.“

Miraval: „Nachdem der Klassenerhalt bereits fixiert ist, werde ich in diesem Frühling komplett entspannt und ohne Erwartungen die Spiele verfolgen können.“

SonnyBurnett: „Ich freue mich auf zehn (hoffentlich) klasse Spiele, in jedem Spiel lautstarken Support von beiden Fanlagern und dem ein oder anderen Dreier unserer Götter in Blau und Weiß. Mit der Austria geht’s ja gleich mal heftig los, ich bin der Meinung, dass wir absolut nicht chancenlos sind.“

Hugo Sanches: „Wir haben gegen die Austria aus Wien immer gut gespielt. Mit dem Donaupark-Bonus werden wir drei Punkte holen.“

cat_in_the_well: „Ich sehe es schon kommen. Wir werden das Spiel verlieren und sofort wieder in Abstiegssorgen kommen. Ach warte … geht ja gar nicht mehr.“

fred 74: „Schon ein bissl komisch. Wir spielen Meistergruppe, Gegner Austria und noch nicht ausverkauft. Gegen Hartberg und GAK waren wir drei Tage vorher schon ausverkauft. Naja. Egal. Hoffe auf einen Punkt und eine tolle Stimmung.“

