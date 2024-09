Auch die Fans von Blau-Weiß Linz besprachen vor dem heutigen Linzer Derby gegen den LASK sowohl die Wetterlage, als auch die sportlichen Erwartungen ausgiebig....

Auch die Fans von Blau-Weiß Linz besprachen vor dem heutigen Linzer Derby gegen den LASK sowohl die Wetterlage, als auch die sportlichen Erwartungen ausgiebig. Wir haben die Fanmeinungen im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst.

padawan: „Die aktuelle Formkurve spricht wohl eher für uns. Wenn man allerdings die ganze Saison mit den Ergebnissen betrachtet, kann die Partie auch relativ deutlich verloren gehen. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Verletzten vom Stadtrivalen für Blessuren haben, aber da könnte sicher der eine oder andere Unterschiedspieler im Donaupark auflaufen. Für mich ein offenes Spiel.“

Linza1997: „Finde es geil wie sich einige in die Hosen machen. Wenn wir auftreten wie gegen Rapid dann werden wir das Derby für uns entscheiden – egal welchen Trainer die jetzt haben.“

StreitiKV: „Schade, Darazs oder Wieland wären mir fürs Derby an der Linie lieber gewesen. Schopp ist meiner Meinung nach ein guter Coach und der LASK-Kader bietet ihm schon ein ziemlich interessantes Material an Spielern, ich bin gespannt, wie sich diese Konstellation entwickelt, v.a. kurzfristig – langfristig kann ich mir ehrlich gesagt fast nicht vorstellen, dass sie nicht funktioniert. Nichts desto trotz: Wenn wir unsere PS auf den Rasen bringen, haben wir eine realistische Chance auf Punktezuwachs.“

Miraval: „Das Wetter am Samstag passt sich meinem Gefühl an: Trostlos und ohne Chance auf Sonnenschein.“

padawan: „Das Gute ist das die den Sieg wesentlich dringender benötigen als wir. Somit lastet der Druck nahezu ausschließlich auf den Gästen.“

Auwiesen_BWL: „Schopp spielt gerne 4-2-3-1. Deswegen würde ich nicht mit 3er/5er-Kette spielen. Wenn die unseren Aufbau mit zwei Leuten zentral anpressen, kann sich immer noch der defensive Mittelfeldspieler zwischen die Innenverteidiger fallen lassen, um Überzahl herzustellen. Spielen wir aber gegen ein 4-2-3-1 mit Fünferkette, schenken wir einen Mann im Abwehrzentrum her und bieten entweder im Mittelfeldzentrum oder an den Seiten Raum für gegnerische Überzahlsituationen. Das hielte ich nicht für gescheit. Eher ein 4-4-2 oder ein sehr flexibles 4-1-3-2.“

MarioAUT: „Ein wirklich sehr interessantes Match. Einerseits der LASK, mit riesigem Kader, schlechtem Start und neuem Trainer. Also mit sehr vielen Fragezeichen. Andererseits wir. Mit zwei neuen Spielern, einem gerade verletzten Briedl, einem Strauss der nun doch spielen kann. Auch schwer einzuschätzen, wer wo wie spielen wird.“

Willi Kreuz: „Also ich würde es schade finden, wenn heute nicht gespielt wird! In diesem Chaoszustand erwischen wir den LASK nicht mehr…“

Miraval: „Ohne Briedl im Mittelfeld sehe ich gleich noch weniger Chancen. Macht euch nicht zu große Hoffnungen für Samstag. Je niedriger man fliegt desto leichter der Aufprall. [..] Der LASK ist Favorit, hat mit Schopp einen fähigen Trainer der auch in kurzer Zeit den Verein wieder auf Spur bringt und wir haben zusätzlich zum ohnehin schon großen Qualitätsunterschied auch noch einige Verletzte. Ich sehe kaum logische Gründe weshalb wir als Sieger vom Platz gehen sollten. “

Pit de Hoy: „Ich hoffe das Spiel wird verschoben. Das ist ja völliger Blödsinn da heute zu kicken. Bei dem Wetter kommen nur die halben Leute und ein Hundskick wird’s obendrein. Warum will man das unbedingt durchziehen, wenn rundherum alle absagen?“

sparkle: „Ich glaub der heutige doch stärkere Wind macht das ganze Unterfangen ein Match zu spielen nicht unbedingt besser.“

StreitiKV: „Bei halbwegs normalen Wetterverhältnissen wär des heute ein absolutes Fußballfest für Linz geworden: Schon Stunden vorm Ankick Einsingen auf den Stiegen vorm ARS, zwei Fanmärsche zum Stadion, was gibt’s Schöneres!? So stehen jetzt bei einem Freund, der heute mitkommen sollen hätte, vier Pumpen im Keller und er muss schauen, dass er nicht ‚absäuft’… Spiel oder Absage: So lässig wie des heute hätte werden können, wird’s wohl nimmer…“

Willi Kreuz: „Die Kommission jetzt um 12:30 war positiv! Schaut sehr gut aus! Wenn der Regen nicht stärker wird spielen wir!“

