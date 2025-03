BW-Linz-Fans: „Es steht uns ein Herzschlagfinale bevor“

Der FC Blau-Weiß Linz hat vor dem letzten Spieltag des Grunddurchgangs noch Chancen auf das obere Playoff. Selbst wenn der Klub jedoch das Spiel...

Pablo_AUT: „Alle ins Stadion – 90 Minuten für unsere Farben, für unsere Stadt und für unseren Verein alles geben und gemeinsam ins obere Playoff einziehen.“

SonnyBurnett: „Ganz egal, was am Sonntag am Ende rauskommt, wir können stolz sein auf die Mannschaft. Wir haben gegen Rapid in zwei Spielen sechs Punkte geholt, gegen den ASK vier, und wir spielen in Runde 22 noch voll ums obere Playoff mit. Es ist einfach so geil! Damals, als man mir als 14-Jährigen den Verein ausradiert hat, hätte ich niemals geglaubt, dass ich je wieder auf diesem Niveau Fußballer in Blau-Weiß sehen werd‘ … kann mich bitte jemand zwicken?“

padawan: „Hat auf jeden Fall etwas von einem Endspiel, auch wenn wir das Ergebnis nicht selbst in der Hand haben. Wenn unsere beiden Konkurrenten gewinnen, war’s trotzdem schön, das Rennen so lange offen gehalten zu haben.“

Robert Mitchum: „Bin einfach der Überzeugung, dass wir es trotzdem selbst in der Hand haben. Weil für mich einfach der LASK in Graz nicht gewinnt.“

v-alex: „Wurscht, wie es am Sonntag ausgeht. Alleine dass wir jetzt in der Situation sind, einen finalen Showdown zu haben, muss jeden von uns mit Stolz erfüllen. Sollten wir es nicht schaffen, haben wir uns trotzdem eine tolle Ausgangssituation fürs untere Playoff geschaffen. Nicht zuletzt dank der zwei Siege in den letzten beiden Runden. Wie sagte der Silberberger gestern so treffend: Die Mannschaft ist mental dafür bereit – und das denke ich auch.“

der rex: „Das wird mehr als nur schwer genug! Hartberg ist sicherlich mit uns auf Augenhöhe, und sie können ohne Druck spielen. Jedenfalls steht uns ein Herzschlagfinale bevor.“

grufi: „Die letzte Runde kannst wirklich an Spannung kaum überbieten. Rapid daheim gegen den GAK, wir daheim gegen Hartberg und der LASK auswärts gegen Sturm. Aktuell ist ja sogar ein Linzer Derby im oberen Playoff möglich…“

tole: „Nachdem wir es sowieso nicht selbst in der Hand haben, sehe ich dem Ganzen relativ gelassen entgegen. Die Saison war bisher ein Wahnsinn, jetzt schon 11 Punkte mehr als letztes Jahr – das obere Playoff wäre ein Wahnsinn. Geben wir auf den Rängen 90 Minuten Gas, dann wird das auch unsere Mannschaft machen – gemma.“

da nero: „So, dieses Endspiel haben wir uns erarbeitet. Bzw. hat Rapid mit dem Negativlauf dazu beigetragen. Nach dem Altach-Spiel habe ich nicht mehr damit gerechnet, dass wir noch irgendeine Chance aufs obere Playoff haben. Aber mit den unerwarteten drei Punkten gegen den WAC ist noch alles drinnen. Einiges hat sich bei uns in letzter Zeit geändert. Auf einmal schießen wir Tore aus Standards. Tore in der Nachspielzeit. Und ein Tor, obwohl eigentlich der Gegner gerade drückend überlegen ist. Auch hat sich unsere ‚zweite Garnitur‘ gut geschlagen. Mensah macht mich zwar immer noch fertig, ist aber ein permanenter Unruheherd da vorne. Knipser wird er aber keiner mehr. Hartberg wird alles andere als ein Selbstläufer. Und Pflichtsiege sind auch nicht unsere Stärke. Das wird ein ganz schwieriges Spiel. Sonntagabend wissen wir mehr, wo die Reise hingeht. Aber wir müssen punkten, und dann schauen wir, was die anderen abliefern.“

heartcore: „Hartberg wird natürlich kein Easy-Going. Alle wissen das. Von Sieg bis Niederlage ist alles drin. Aber wir sind in einer ‚komfortablen‘ Situation. Das würde ich als Bonusspiel – auch wenn ich diesen Begriff nicht mag – bezeichnen. Wir können, müssen aber nicht unbedingt. Haben heuer schon so viel erreicht. Wenn’s gelingt, der Wahnsinn, sonst schnell nach einigen Runden im unteren Playoff alles klarmachen. Selbst ein X bei einer Niederlage der Konkurrenten reicht! Wir dürfen uns auf Sonntag freuen. Wir können stolz auf diese Mannschaft sein.“

