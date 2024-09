BW-Linz-Fans nach dem Derbysieg: „Man of the Match war der Greenkeeper!“

Zum zweiten Mal in Folge konnte Blau-Weiß Linz das Linzer Derby für sich entscheiden. Das Goldtor von Ronivaldo sorgte für einen 1:0-Heimsieg der Blau-Weißen...

Zum zweiten Mal in Folge konnte Blau-Weiß Linz das Linzer Derby für sich entscheiden. Das Goldtor von Ronivaldo sorgte für einen 1:0-Heimsieg der Blau-Weißen gegen den LASK. Wir haben die Reaktionen der Blau-Weiß-Linz-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst.

Willi Kreuz: „Einfach nur stolz, auf die Mannschaft, auf die Fans,…und auf mich! Stolz ein Vöestler zu sein!!!“

blauweiss78: „Was für ein verdienter Derbysieg. Das Pressing in der ersten Halbzeit! Was für eine Teamleistung heute, angefangen von der Person, die uns dieses Spiel erst ermöglicht hat… dafür hat er sich zum Schluss zu recht feiern lassen. Großes Kino, bin mehr als euphorisiert, das war einfach nur geil!“

Der Exekutor: „“Man of the match“ heute eindeutig: Greenkeeper Stefan Wieser. Der hat unseren Jungs einen Rasen gezaubert bei denen jeder Blau-Weiße, der da darauf stand, ein Herzerl verdient hat. In diesem Sinne „Serienderbysieger“. Sie haben alle das Jubiläumsdress mit Würde getragen.“

Kottan: „Ich habe bei den Meldungen zwischendurch (Besichtigung findet statt: alles gut, es wird gespielt) gedacht: Die sind komplett deppert, wie soll das gehen? Es ging. Bestens! Auf den Rasen kann sich der LASK nicht rausreden. Dass Wieser noch vor den Block gekommen ist und sich seinen Applaus abgeholt hat. – Für diese Dinge (und viele andere) liebe ich BW!“

Robert Mitchum: „Nach dem zweiten Derbysieg in Folge, gegen einen Gegner, welcher völlig andere finanzielle Möglichkeiten hat, kann ich nimmer aus. Ich muss einfach Scheiblehner danken, wie vif er auch immer wieder aufstellt, obwohl wir’s oft nicht verstehen. Zum Beispiel mein Mitrovic (den mag ich einfach) in der Startelf, damit hätte keiner gerechnet. Ich verspreche hoch und heilig, solange wir nicht absteigen, schreibe ich keine negativen Sätze mehr über Scheibi.“

renton (the real): „Ambition – Ausdauer – Aufrichten, Mund abwischen, weitermachen – Resilienz. Das sind schon alles Tugenden, die der Klub gerade versucht zu leben. Nicht Selbstüberschätzung, was so manchem Klub zum Verhängnis wird oder wurde… Mann Mann Mann. bin ich immer noch schwer verliebt in diesen kleinen netten Verein.“

Jack Grillitsch: „Vitek unfassbar stark auf der Linie. So einen guten Torhüter hatten wir noch nie, Nici Schmid in Ehren, aber das ist ein anderes Niveau. Spielerisch schwächer meiner Meinung nach (Abschläge und Abstöße sind oft ungenau/zu kurz), aber erinnert mich etwas an De Gea (Wahnsinn sowas über einen Vöest-Torhüter zu schreiben). Strauss super abgeklärt, Maranda ebenso. Anderson mit Wahnsinnspass auf Ronivaldo, ein Lustenauer Bekannter meinte „der kann in einem Spiel acht Gegentore verschulden, aber dann im nächsten vier Traumtore auflegen“ und ich seh’s absolut so, heute war er wieder richtig gut. Diabate hat mir auch top gefallen, brav geackert und sicher technisch einer der Besten. Goiginger mit einem Wahnsinnspass auf Briedl, kommt auch besser rein! Mensah tut mir leid, die Rote war unglücklich. Alex Schmid hatte ein, zwei gute Ballkontakte, vielleicht wird’s besser, das Spiel hat mir etwas Hoffnung gegeben. Und, weil selten der Fall und heute (vom Stehblock aus) richtig gut: das Schiedsrichterteam. Hab selten was auszusetzen gehabt, die beste Leistung eines Schiedsrichters diese Saison in der Bundesliga. Nur weil wir (zurecht) oft draufhauen, Lechner war heute top.“

Der Exekutor: „Übrigens: Die Jubiläumsdressen sind sowas von geil! Vor allem, wenn sie von Männern getragen wird, die den passenden Körper haben. An mir schaut die nicht ganz so gut aus.“

blockjunge: „Es war ein geiles Derby, das ohne den Einsatz und das Wissen unserer Grashalm-Wissenschaftler gar nicht stattgefunden hätte. Ebenso lobenswert die freiwilligen Helfer von Verein und Fanszene die sich frühen Vormittags in den Regen stellten und den Rasen von den Planen befreiten.“

nasenbohrer: „Zwei Derbysiege hintereinander gab es zuletzt übrigens 1983. Da war ich das erste mal auf der Gugl.“

no_vida_sin_V: „Wirklich guter Auftritt wieder gestern! Vitek hat mich diesmal überzeugt. Zu Ronivaldo fällt mir nichts mehr ein… immer wieder unglaublich. Diabate sehr giftig im defensiven Mittelfeld. Gute Balleroberungen inkl. sofortigem Weiterspiel. Sorgt für schnelle Umschaltmomente. Ich hoffe die anderen für diese Position können bei Laune gehalten werden bzw. bedarf es wohl einer gewissen (hoffentlich nicht verletzungsbedingten) Rotation. Dass der Platz spielbar gemacht wurde, großes Kino! Es freut mich wie es zur Zeit läuft. Richtig geiler Spirit. Trotz allem, wie Scheiblehner immer sagt, demütig bleiben.“

Stevie: „Muss auch sagen, neben Vitek war Diabate extrem stark! Da hatte Scheiblehner echt ein gutes Händchen mit dem Jungen: Extrem ballsicher, sehr gutes Stellungsspiel und wichtig im Spielaufbau! Ich dachte den kann man nie und nimmer bringen in einem Derby ohne Bundesligaerfahrung! Ronivaldo braucht man nicht kommentieren! Lasst uns jede Sekunde genießen, wo er unser Team bereichert!“

padawan: „Auch wenn ich Anfangs mit der Aufstellung von Mitrovic so meine Bedenken hatte, muss ich sagen, dass er seine Sache gut gemacht hat. Schön zu sehen, dass er mithalten kann. Es war die richtige Entscheidung ihn zu behalten, alleine schon um den Kampf ums Leiberl anspruchsvoller zu gestalten.“

Der Exekutor: „Vor einiger Zeit noch dachte ich: Welche Idioten schauen sich ein Spiel, dass sie vor Ort gesehen haben, nochmals voll an? Jetzt weiß ich es: Solche Idioten wie ich.“

StreitiKV: „Kämpferisch eine Top-Leistung unserer Jungs – im Vergleich zum Stadtrivalen, was mich ehrlich gesagt, gerade nach deren Trainerwechsel, am meisten gewundert hat. Die sind teilweise Bällen nicht nachgegangen, des würde ich selbst in meiner Dienstags-Hobby-Runde kritisieren. Anderson/Ronivaldo ist natürlich eine geile Kombi die unserem Spiel extrem gut tut, schade, dass er den Zweiten nicht mehr so zur Mitte gebracht hat, dann wär’s früh 2:0 gestanden, aber niemand ist perfekt. Leistungsmäßig so richtig ausgelassen hat (von der Startelf) meiner Meinung nach diesmal eigentlich überhaupt keiner, das macht unsere Mannschaft aktuell auch aus, Diabate für mich mit Mega-Debüt, mit dem werden wir in dieser Saison denke ich noch viel Freude haben.“

vroots: „Eine Sensation für mich Diakite, das erste Spiel nach fünf Trainings ungefähr und sowas von der Chef im Mittelfeld, ohne Stress, eine unglaubliche Bereicherung. Ein defensives Mittelfeld mit Dantas / Diakite und davor Briedl hätte für mich sowas von Zukunft, Pasic als Backup oder in der Dreierkette als Innenverteidiger wenn Fabio Strauss wieder auf die Seite rückt. Also großer Scheiblehner-Kritiker muss nun sogar ich mal schleunigst den Hut ziehen, alles top, vor allem ist er heuer beim In-Game-Coaching wie verwandelt im Vergleich zur vorigen Saison, finde ich großartig. Danke an alle die mitgeholfen haben damit das Spiel stattfinden kann.“

