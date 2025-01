BW-Linz-Leihspieler Diabaté im Ausland gefragt

Soumaila Diabaté wechselte Anfang September von Red Bull Salzburg zum FC Blau-Weiß Linz, wo er auf Anhieb zu einem der wichtigsten Leistungsträger wurde. Nun...

Laut dem afrikanischen Fußballportal africafoot.com sollen der VfL Wolfsburg und Trabzonspor Interesse an dem defensiven Mittelfeldspieler haben. Für den FC Blau-Weiß Linz wäre ein Abgang im Winter jedenfalls ein herber Verlust, da der Malier nach seinem Wechsel unumstrittener Stammspieler wurde und viel Intensität mitbringt. So befindet er sich beispielsweise in den Top 10 der Spieler mit den meisten defensiven Duellen pro 90 Minuten in der österreichischen Bundesliga. Er ist sicherlich einer der Gründe, weshalb der FC Blau-Weiß Linz eine so starke Saison spielt.

Es stellt sich zudem die Frage, ob die Salzburger den Mittelfeldspieler angesichts seiner jüngsten Entwicklung tatsächlich schon abgeben wollen, ohne dass er eine Chance bekommt in der Kampfmannschaft zu spielen. Speziell da es im zentralen Mittelfeld durchaus Optimierungsbedarf gibt und auch hochveranlagte Spieler wie Lucas Gourna-Douath nicht ihr Potential entfalten können. Die Mozartstädter werden analysieren müssen, ob sie es Diabaté zutrauen, dass er eine tragende Rolle im Verein spielen kann. Sollte er wechseln erinnert sein Fall ein wenig an den von seinem Landsmann Mamadou Sangaré, der nach mehreren Leihen einen Vertrag beim SK Rapid unterschrieb und sich dort als absoluter Schlüsselspieler etablierte.