CFC Genua will 6,5 Millionen Euro für Kelvin Yeboah zahlen

14 Tore und 8 Assists steuerte Kelvin Yeboah in 28 Pflichtspielen in der laufenden Saison für den SK Sturm Graz bei. Nun steht der Ghanaer, der für die italienische U21-Nationalmannschaft aufläuft vor einem großen Transfer – und Sturm vor einer Rekordablösesumme.

Die Spatzen pfeifen es bereits von den Dächern: Der CFC Genua ist bereit, stolze 6,5 Millionen Euro für den Angreifer zu bezahlen, den Sturm erst im vergangenen Februar um kolportierte 550.000 Euro aus Wattens holte. Der Neffe des einstigen Starstürmers Anthony Yeboah hätte laut Medienberichten auch in dessen Fußstapfen treten können: Eintracht Frankfurt hätte ebenfalls Interesse an Yeboah gehabt, ebenso wie der Schweizer Meister YB Bern.

Den Zuschlag dürfte nun aber Genua bekommen. Der Traditionsverein wird vom Ukrainer Andriy Shevchenko trainiert und steht nach 20 Spielen auf dem vorletzten Platz der Serie A. Das Team holte erst einen Saisonsieg und liegt aktuell vier Punkte hinter dem rettenden Ufer. 20 erzielte Treffer sprechen aktuell nicht für die Offensivpower der Blau-Roten.

Die Angreifer im Kader des Abstiegskandidaten sind ein wenig in die Jahre gekommen. Der 30-jährige Mattia Destro trifft als Einziger weiterhin verlässlich, hält bei acht Saisontoren. Der 33-jährige Zugang von Lazio Rom, der Ecuadorianer Felipe Caicedo, erwies sich bisher als Flop und der nordmazedonische Altmeister Goran Pandev wartet noch auf sein erstes Saisontor. Auch die bekanntesten Spieler in Mittelfeld und Abwehr sind bereits am absteigenden Ast. So etwa Domenico Criscito (35), Milan Badelj (32), Valon Behrami (36) oder der Langzeitverletzte Milan Radovanovic (33). Für die Defensive rüstete Genua bereits mit dem Norweger Leo Östigaard (22) und dem Schweizer Silvan Hefti (24) nach. Die Offensive könnte jedoch noch eine Verjüngungskur brauchen.

Einen Hauch von großer Fußballgeschichte könnte Kelvin Yeboah in Genua jedenfalls erleben – findet doch in Genua das Derby della Lanterna zwischen Sampdoria und dem CFC statt, das historisch betrachtet als eines der bedeutendsten Derbys der Welt gilt. Riskant wäre der Transfer nach Genua aufgrund der bestehenden Abstiegsgefahr dennoch.

Für Sturm wäre der Verkauf allerdings ein finanzieller Segen und ein deutlicher Transferrekord. Den hält aktuell noch immer Mario Haas, der zur Saison 1999/2000 um damals 50 Millionen Schilling (3,12 Millionen Euro) zu Racing Strasbourg wechselte. Die nächstteuersten Verkäufe waren die Wechsel von Dario Maresic zu Stade Reims und Uros Matic nach Kopenhagen um jeweils drei Millionen Euro. Würde Yeboah sich Genua anschließen, wäre dies der siebte Millionenverkauf des SK Sturm in den letzten fünf Jahren.