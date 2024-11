Christian Ilzer wechselt zur TSG Hoffenheim

Der SK Sturm Graz gibt den Abgang von Cheftrainer Christian Ilzer bekannt. Der 47-jährige Steirer wechselt mit sofortiger Wirkung zur TSG Hoffenheim in die...

Der SK Sturm Graz gibt den Abgang von Cheftrainer Christian Ilzer bekannt. Der 47-jährige Steirer wechselt mit sofortiger Wirkung zur TSG Hoffenheim in die Deutsche Bundesliga, mit ihm gehen seine beiden Co-Trainer Uwe Hölzl und Dominik Deutschl, Athletiktrainer Marco Angeler wird dem Trio zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Ilzer kam im Sommer 2020 zum SK Sturm, führte das Team in seiner ersten Saison auf den dritten Platz, gefolgt von zwei Vizemeisterschaften. Gekrönt wurde die Ära Ilzer durch den Cupsieg 2023 sowie das historische Double in der Saison 2023/24 und dem damit verbundenen EInzug in die UEFA Champions League.

Christian Ilzer meint: „Ich durfte eine fantastische Zeit beim SK Sturm verbringen, eine großartige Reise, die ich nie vergessen werde. Ich verlasse Graz mit einem weinenden Auge, gleichzeitig aber auch mit Stolz und dem guten Gewissen, eine Topmannschaft, die an der Spitze der Österreichischen Bundesliga steht und im ÖFB Cup alle Chancen zur Titelverteidigung hat, zu übergeben. Ich wünsche meinen nun ehemaligen Spielern von ganzem Herzen das Allerbeste für die nächsten Aufgaben und möchte mich beim gesamten Verein, unserem Präsidenten, dem Vorstand, den Geschäftsführern, allen Mitarbeitern und unseren großartigen Fans für viereinhalb großartige Jahre bedanken. Ich werde diese unzähligen tollen Momente in Schwarz-Weiß immer in meinem Herzen tragen. Danke, Schwoaze!“

Präsident Christian Jauk erklärt: „Christian Ilzer hat den SK Sturm in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Andreas Schicker sportlich geprägt und zu unglaublichen Erfolgen geführt. Der Zeitpunkt kam überraschend, ich habe natürlich auch versucht, unseren Erfolgstrainer vom Verbleib zu überzeugen – dennoch wollten wir Christians explizitem Wunsch nach einem sofortigen Wechsel nachkommen und nach sehr guten Gesprächen mit Hoffenheim sowie einer entsprechenden Ablöse – einem Rekordtransfer für einen Trainer der österreichischen Bundesliga – nun durchführen. Christian ist ein echter Steirer, der den steirischen Vorzeigeklub gelebt hat wie kein anderer und jeden einzelnen Tag sein gesamtes Herzblut für den SK Sturm gegeben hat. Ich wünsche Chris und seinem Trainerteam alles Gute und viel Erfolg in einer der Topligen Europas und bedanke mich für ihren Einsatz in schwarz-weiß.“

Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich betont: „Ein großes Danke im Namen des gesamten SK Sturm an Christian Ilzer und sein Trainerteam, die diesen Verein in den vergangenen Jahren zu großartigen sportlichen Erfolgen geführt haben – ich wünsche ihnen alles Gute für ihren weiteren Weg in Deutschland. Interimistisch wird Jürgen Säumel die Mannschaft führen, unterstützt wird er von den Co-Trainern Michael Madl und Sargon Duran sowie weiterhin von Tormanntrainer Stefan Loch, Entwicklungstrainer Günther Neukirchner sowie der bestehenden Analyseabteilung. Ich bin davon überzeugt, dass wir unseren sportlich erfolgreichen Weg weitergehen können und habe volles Vertrauen in Jürgen Säumel und sein Team.“

Jürgen Säumel sagt: „Christian Ilzer übergibt eine mehr als intakte Mannschaft bei der ich mich freue, mit ihr arbeiten zu dürfen. Ich war mit Chris in den vergangene Monaten in ständigem Austausch und habe auch mit Sturm II dieselben Spielprinzipen verfolgt, daher bin ich davon überzeugt, dass wir den eingeschlagenen Weg weitergehen können. Vielen Dank an die Vereinsführung für das in mich und mein Trainerteam entgegengebrachte Vertrauen, wir freuen uns sehr auf diese Aufgabe und darauf, am Montag das erste Mal gemeinsam mit der Mannschaft zu trainieren.“