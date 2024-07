Christian Ilzer: „Wir fiebern dem Saisonauftakt entgegen“

Der zweifache Titelverteidiger im UNIQA ÖFB-Cup SK Puntigamer Sturm Graz trifft in der ersten Runde des Bewerbs am Samstag, dem 27. Juli, auf den...

Der zweifache Titelverteidiger im UNIQA ÖFB-Cup SK Puntigamer Sturm Graz trifft in der ersten Runde des Bewerbs am Samstag, dem 27. Juli, auf den Kremser SC aus der Regionalliga Ost. Der Pflichtspielauftakt in die Saison 2024/25 findet im Sepp-Doll-Stadion in Krems statt, Spielbeginn ist um 18.15 Uhr.

Christian Ilzer betont: „Die letzten beiden Cup-Saisonen sind uns natürlich noch eindrücklich in Erinnerung und lösen ein fantastisches Gefühl in uns aus. Deshalb brauche ich glaube nicht extra erwähnen, wie wichtig uns dieser Bewerb ist. Klar ist aber auch, dass diese sechsteilige Reise am Samstag wieder von neuem los geht und unser voller Fokus diesem Auftaktspiel in Krems gilt. Unsere Vorbereitung brachte einige Schwierigkeiten mit sich – Verletzungen und aufgrund der EM später zu uns gestoßene Spieler – stellten uns durchaus vor Herausforderungen. Es gibt immer Unbekannte zu diesem Saisonzeitpunkt, die heuer vielleicht etwas größer sind, aber es kann sich jeder sicher sein, dass wir am Samstag absolut top vorbereitet auf diesen Pflichtspielauftakt sein werden, der eine wichtige Prüfung für uns werden wird. Es wartet ein starker Gegner auf uns – Krems ist keine typische Regionalliga-Mannschaft, sondern ein sehr spielstarkes Team, dass mit einigen erfahrenen und bekannten Ex-Profis ausgestattet ist. Wir fiebern dem Saisonauftakt entgegen und wollen am Samstag in Krems unserer Favoritenrolle gerecht werden.

Fakten zum Spiel:

Als Schiedsrichter der Partie wird Alain Sadikovski fungieren.

Rund 1.000 Fans werden die Schwoazn nach Krems begleiten, Restkarten gibt es noch unter sksturm.at.

Krems schloss die vergangene Saison der Regionalliga auf dem starken vierten Platz ab, mit 48 Punkten aber deutliche 20 Zähler hinter dem Aufsteiger in die zweite Liga, Rapid II.

Der Kader der Kremser ist mit zahlreichen Ex-Profis gespickt, darunter unter anderem Tormann Christoph Riegler, der in der Sturm-Jugend ausgebildete Florian Sittsam, Ex-GAKler Paolo Jager, Daniel Schütz oder Dominik Starkl.