CL-Vorschau: Formstarke Grazer treffen auf Dynamo Kiew

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir uns auch diesmal zwei Partien ansehen und euch eine kleine Vorschau auf die bevorstehenden Begegnungen bieten. Heute blicken...

Wie vor jedem Europacup-Spieltag wollen wir uns auch diesmal zwei Partien ansehen und euch eine kleine Vorschau auf die bevorstehenden Begegnungen bieten. Heute blicken wir unter anderem auf den SK Sturm, der in der Champions-League-Qualifikation auf Dynamo Kiew trifft.

Dynamo Kiew – SK Sturm Graz

Mittwoch, 03.08. 20:00 Uhr

Es war doch ein wenig überraschend, dass sich Dynamo Kiew in der 2. Runde der Champions League Qualifikation gegen Fenerbahce durchsetzen konnte. Immerhin haben es die Ukrainer aufgrund des Kriegs aktuell alles andere als leicht und mussten auch ihr Heimspiel in Polen austragen. Fenerbahce hatte über die beiden Spiele die besseren Chancen und bestimmte auch das Spielgeschehen. Im Hinspiel, das Dynamo Kiew nach Polen verlegen musste, brachten die Ukrainer beispielsweise keinen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor.

Die beiden Spiele gegen Fenerbahce waren die ersten Pflichtspiele in diesem Jahr für die Ukrainer, die auch nach dem Abgang zahlreicher Legionäre noch einiges an Qualität in ihrem Kader haben. Die heißeste Aktie ist Flügelstürmer Viktor Tsygankov, der auch gegen Fenerbahce auf der rechten Seite startete. Ilya Zabarnyi ist ein aufstrebendes 19-jähriges Talent in der Innenverteidigung, der neben dem vier Jahre älteren Denys Popov das junge Abwehrzentrum bildet.

Kapitän der Mannschaft ist der erfahrene Sergiy Sydorchuk, der im defensiven Mittelfeld agiert und einer der routiniertesten Spieler in der Mannschaft ist. Vor Sydorchuk agiert Vitaliy Buyalskyi im offensiven Mittelfeld, der auch im Auswärtsspiel gegen Fenerbahce einen der beiden Treffer beisteuerte.

Der SK Sturm konnte gar nicht mehr Selbstvertrauen tanken, als in der vergangenen Runde beim Sieg gegen RB Salzburg. Nachdem es am ersten Spieltag nur ein 1:1-Unentschieden gegen den WAC gab, zeigten sich die Blackies im Heimspiel gegen den österreichischen Serienmeister in bester Laune und zeigten eine der besten Leistungen unter Ilzer. Die Grazer waren bissig, mutig und standen in der Abwehr ausgezeichnet. Es kommt nicht allzu oft vor, dass RB Salzburg in der Bundesliga eine Niederlage einfuhren muss und in den vergangenen Jahren gab es kaum einen Sieg über die Salzburger, der dermaßen verdient war. Otar Kiteishvili und Jakob Jantscher werden so wie gegen RB Salzburg nicht zur Verfügung stehen.

Sturm kommt es natürlich entgegen, dass Dynamo Kiew weiterhin nicht auf seinen Heimvorteil setzen kann und zudem bis auf die beiden Partien gegen Fenerbahce keine Pflichtspiele in den Beinen hat. Ilzer und seine Schützlinge werden aber gewarnt sein, denn wer Fenerbahce aus dem Bewerb wirft, kann natürlich auch gegen eine österreichische Mannschaft reüssieren. Sollte Sturm aber so eine Leistung wie gegen RB Salzburg zeigen, dann stehen die Chancen auf den Aufstieg nicht schlecht.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen dem SK Sturm und Dynamo Kiew findet ihr bei wettbasis.com

Qarabag Agdam – Ferencvaros

Mittwoch, 03.08. 20:00 Uhr

Wir werfen noch einen kurzen Blick nach Aserbaidschan, wo Qarabag den ungarischen Meister Ferencvaros empfängt. Die Ungarn setzten sich knapp gegen Slovan Bratislava durch, denn das Hinspiel gegen die Slowaken wurde zuhause zunächst mit 1:2 verloren. In der Slowakeit stand es nach 89 Minuten 2:1 für Ferencvaros und alles wartete auf eine Verlängerung. Doch Traore und Laidoini sorgten mit einem Doppelschlag doch noch für klare Verhältnisse und Ferencvaros stieg nach dem 4:1 in die nächste Runde auf.

Qarabag ist ein Phänomen, denn die Mannschaft schafft es immer wieder als Underdog für Überraschungen zu sorgen. Dies zeigte sich auch schon in den ersten Qualifikationsrunden, wo man zunächst Lech Poznan und dann den FC Zürich aus dem Bewerb warf. Auch in der vergangenen Saison überstand man die ECL-Gruppenphase und schied erst gegen Marseille aus.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Qarabag und Ferencvaros findet ihr bei wettfreunde.net