Dante und Gazibegovic: Sturms Außenverteidiger auf dem Zettel größerer Klubs

Nach der ausgezeichneten Saison mit Vizemeistertitel und Cupsieg werden erwartungsgemäß größere Klubs bzw. Klubs aus größeren Ligen auf die Kicker des SK Sturm Graz aufmerksam. Diese Woche haben internationale Medien und Beobachter vor allem die Außenverteidiger für ihre Spekulationen auserkoren.

Das Interesse des VfB Stuttgart an Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic ist bereits seit längerem bekannt. Nun, wo die Saison in der deutschen Bundesliga zu Ende ist und die Relegation ins Haus steht, ist man auch bei den letzten Klubs nicht mehr weit weg von der Planungssicherheit. So etwa auch der VfB Stuttgart, der zur Relegation für den Bundesligaverbleib auf den HSV treffen wird.

Aber Gazibegovic steht auch seit einigen Monaten auf dem Zettel des 1.FC Köln. Die Kölner wurden allerdings im Frühling aufgrund der Verpflichtung eines slowenischen U19-Spielers wegen „Anstiftung zum Vertragsbruch“ mit einer Transfersperre belegt. Die Kölner zogen allerdings vor den Internationalen Sportgerichtshof und erwirkten eine Aufhebung der Transfersperre. Somit könnte auch der „Effzeh“ im Sommer wieder Spieler verpflichten.

Ebenfalls international gefragt ist Amadou Dante, der im Frühjahr nach und nach von David Schnegg aus der ersten Elf gespielt wurde. Der malische Teamspieler soll im Laufe des Jahres bereits bei Besiktas Istanbul und Stade Reims auf der Liste gestanden haben. Nun soll auch der FC Turin Interesse am 22-Jährigen haben.

♨️ Mercato : Le latéral gauche international malien de Sturm Graz, Amadou Danté (22 ans), pourrait prendre la direction de la Serie A. Selon Corriere Granata, le FC Torino surveillerait depuis plusieurs mois l’Aigle malien.#### pic.twitter.com/Nocjvi5ADy — Référence14sport.ml (@Ibradiaki) May 30, 2023

Dante hat seinen Vertrag bei den Grazern erst im vergangenen Dezember bis 2026 verlängert. Für Sturm bestritt er mittlerweile 109 Spiele, nachdem er im Sommer 2019 direkt vom malischen Klub Yeelen nach Graz wechselte und zunächst an Hartberg verliehen wurde.

Ein Angreifer hat übrigens keine Zukunft in Graz: Wie Sportchef Andreas Schicker verkündete, wird die Kaufoption auf den Schweizer Stürmer Albian Ajeti nicht gezogen. Die Celtic-Leihgabe war mehrfach verletzt und erzielte in 23 Spielen für Sturm nur vier Treffer.