Das denken die Rapid-Fans vor dem Heimspiel gegen Sturm!

Rapid empfängt am Sonntag den SK Sturm Graz zum Bundesliga-Evergreen. Wir haben die Fanmeinungen der Rapid-Fans vor dem Spiel im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Starostyak: „Schick, Wimmer, Burgstaller und Grüll will ich nimmer sehen. Alle Routiniers lassen aus, völlig wertlos, die spielen zu lassen. Wird sowieso eine Niederlage, toxische Atmosphäre, Sturm ausgeruht und qualitativ Galaxien über uns zu stellen. Feldhofer bekommt von Zoki sicher noch eine Chance zur Wiedergutmachung.“

Mici: „Seit Feldhofer die Mannschaft übernommen hat, werden die Spieler einfach schlechter. Keine Entwicklung. Sind wir uns ehrlich, auch wenn wir die ersten Spiele gewonnen haben, so will ich meine Rapid nicht spielen sehen wo ist zum Beispiel das versprochene Pressing, wo sind wir variabel und und und. Nichts aber auch gar nichts ist besser geworden.“

schimli: „Ich überlege leider ernsthaft zum 1. Mal in den 14 Jahren seit ich mein Abo habe, ob ich auf das Spiel am Sonntag einfach verzichte.“

Burschi: „Leider, leider setzt mir die Rapid-Situation wieder einmal nach einigen Jahren gesundheitlich derart zu, dass ich nun beginnen muss, Spiele auszulassen bzw. auch im TV nicht ansehen zu können.“

LiamG: „Proteste gegen wen auch immer, gern. Aber ein Platzsturm-Revival braucht’s bitte nicht.“

Hurtelknut: „Lose-Lose-Lose-Szenario, dieses Spiel. Entweder kriegen wir den Arsch versohlt. Oder wir kriegen den Arsch versohlt und haben danach noch einen extrem imageförderlichen Platzsturm, der allen möglichen Trainerkandidaten sicher große Lust auf Rapid macht. Oder wir gewinnen/erbrunzen ein Unentschieden aus dem Nichts und Feldhofer verschafft sich Luft. Irgendwie freue ich mich auf das Spiel. Ungefähr so, wie ich mich auf die letzten Folgen von Game of Thrones gefreut habe. Man will einfach wissen, wie weit das Schiff noch sinken kann, bevor es den Meeresboden erreicht.“

WilWil: „Von Sturm bekommen wir jetzt einmal ein Packerl, das ist unvermeidbar. Ich komm mir schön langsam vor wie auf Schalke.“

ofla4rocki: „Ich kann mich gut in die Köpfe der Spieler versetzen – muss extrem schwierig sein in so einer Situation gelassen und positiv zu bleiben. Kann mir gut vorstellen dass auch das Vertrauen in den Trainer bereits weg ist. Ich würde auch nicht mehr daran glauben dass seine Vorstellungen noch umsetzbar sind … nach den Erfahrungen.“

Woody: „Eigentlich der perfekte Gegner in so einer Situation! Gegen irgendeinen „Underdog“ würden wir wohl fix verlieren. Gegen Sturm wird’s sicherlich emotional. Mit einem günstigen Spielverlauf sind da unsere Chancen vielleicht sogar besser.“

Floinger: „Nach dem Spiel gegen Vaduz habe ich mir eigentlich geschworen am Sonntag nicht ins Stadion zu gehen. Heute denke ich natürlich anders und bin wieder dabei. Dass die Schwiegereltern sich für Sonntag Nachmittag zum Besuch angekündigt haben, erleichtert natürlich die Entscheidung ins Stadion zu gehen.“

Stanley-Stiff: „Sturm, und dass auch noch mit Schiedsrichter Jäger, nach gestern… Wahnsinn. Das Fußballuniversum meint’s nicht gut mit uns. Naja, dann fröhlich dem Masochismus entgegen. Hoffe es gibt keine zerstörerischen Brösel. Die gibt’s vermutlich am Platz sowieso.“

TheMichii: „Die Mannschaft wird so dermaßen verunsichert und ängstlich am Sonntag ins Spiel gehen. Das Stadion wird kochen, die Stimmung ist dermaßen angespannt und 1-2 Gegentore reichen, um das ganze Fass endgültig zu kippen. Natürlich wird das eine bedeutsame Rolle spielen, denn sie wollen ja nicht, dass es dazu kommt oder dass sowas ihre Karriere gefährdet. Rapid kann dieses Spiel gewinnen. Unmöglich ist es nicht aber selbst ein Sieg wird FF nicht mehr helfen können. Der ist komplett unten durch bei den Fans und wird sie auch nicht mehr erreichen können. Dafür ging in den 10 Monaten kaum was. Was hat Feldhofer erreicht? 1-0 gegen Genk und 2-1 Vitesse und sonst? Richtig, GAR NICHTS, was ihn wirklich auszeichnet. Zoki wird schon wissen, warum er ihn gegen Sturm noch auf der Bank lassen wird. Am Sonntag ist eine sehr gefährliche Situation und vom Block wird es sowieso mit Pfiffen, Sprechchören und Spruchbänder hageln.“

gloggi99: „Werde im Stadion sein und mir das Spiel völlig unaufgeregt ansehen. Es wird von mir weder eine positive noch negative Reaktion geben. Einfach zwei drei Bierli und mir das Spiel zu Gemüte führen. Befürchte, dass nach einigen Fehlern der Spielern zu Pfiffen, Feldhofer raus, Vorstand raus, Barisic raus Rufen kommen wird. Ich hoffe nur, dass alle so besonnen sind und es nicht zu einen Spielabbruch kommt. Das brauchen wir nicht, ich hoffe so gescheit sind alle.“

Dansch10: „Ich wüsste aktuell nicht einmal wen ich aufstellen würde. Hoffe Hofmann, Auer, Kerschbaum, Zimmermann und Burgstaller sind nicht Teil der Startelf. Wobei es mit diesem Trainer ohnehin komplett egal sein wird, wer am Platz steht. Hoffnung: Möglichst glimpflich aus der Affäre kommen und keinen nachhaltigen Schaden anrichten, aber es brodelt gewaltig und es könnte unschön werden.“

valderama: „Ich werde morgen natürlich nach Hütteldorf fahren und freue mich schon darauf, denn es ist herrlich mit meinen Freunden am frühen Nachmittag im Gastgarten zu sitzen, etwas Paniertes zu speisen und sich das eine und sicherlich auch andere Gebinde reinzuschrauben. Das anschließende Fußballspiel werde ich mir mit versteinertem Gesicht auch ansehen.“

