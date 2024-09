Das erwarten die LASK-Fans vom Heimspiel gegen den GAK!

Fünf Bundesligaspiele hintereinander hat der LASK nun verloren. Zu Hause gegen den GAK wollen die Linzer nun endlich wieder auf die Siegerstraße zurückfinden. Wir...

Fünf Bundesligaspiele hintereinander hat der LASK nun verloren. Zu Hause gegen den GAK wollen die Linzer nun endlich wieder auf die Siegerstraße zurückfinden. Wir haben die Erwartungen der LASK-Fans vor dem wichtigen Heimspiel im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Strafraumkobra: „Auch wenn diese Versagertruppe das Ausscheiden gegen FCSB und die Schlappe gegen den WAC nicht wachgerüttelt hat, müssen sie doch in der Lage sein, ein Heimspiel gegen den Aufsteiger zu gewinnen. Ansonsten kannst eh auch mit den Amateuren spielen.“

UdoH: „Es wird wohl das richtungsweisende Spiel für uns. Für das obere Playoff brachst 30 Punkte, bedeutet, dass uns noch 27 fehlen. In 16 Spielen nicht unmöglich, bedenkt man aber, dass wir davon noch fünf gegen Salzburg, Sturm und Rapid haben, bedeutet das einerseits, dass man auch gegen diese Punkten muss und andererseits die Umfaller verbraucht sind. Leistet man sich gegen den GAK noch einen, dann geht es wohl nur noch um Schadensbegrenzung in Form des Klassenerhalts.“

ZE8RAHEAD: „Ich habe nichts gegen einzelne Niederlagen, Ergebnistiefs oder Entwicklungsphasen, zu viel habe ich im Fußball schon erlebt aber immer, wirklich IMMER müssen sie sich für unsere Farben zerreißen. Das ist alternativlos!“

Black Betty: „Ich gehe auch davon aus, dass sich unsere personelle Situation bis zum Match etwas bessert. Zulj sollte jetzt doch wieder dabei sein. Talovierov würde ich gerne statt Smolcic als Innenverteidiger sehen. Mustapha sollte zumindest mal eine Alternative für zehn Minuten werden, damit der gegnerischen Verteidigung nicht die Füße einschlafen.“

Der Athletiker: „Das Tragische ist ja aktuell wirklich, dass man nicht mal in der Defensive stabil steht. Jetzt hat man auf beiden Enden so viel zu verbessern. Nach den letzten Leistungen würde ja ein Ziereis auch vielleicht mal auf die Bank gehören, aber da kommt ja hinten auch nichts Besseres nach, dass er im Endeffekt gesetzt ist.“

GH78: „Ich bin schon gespannt wie am Samstag der Kader aussieht. Es war schon auffällig, dass im Derby plötzlich Diallo, Haider und Sulzner im Kader standen, während einige aus dem Profi-Team ohne ersichtlichen Grund fehlten.“

casual1908: „Wir verabsäumen Jahr für Jahr junge Spieler von den Amateuren einzubauen, wenn sich die Mannschaft in einem Flow befindet und erhoffen uns von den unerfahrenen Spielern Wunderdinge, wenn wir die Rue de la gack durchschreiten. Das funktioniert nicht. Rapid zaubert gefühlt Woche für Woche irgendwelche Frischlinge aus dem Hut und siehe da, sie können Akzente setzen. Ein Haider und Diallo sind gegenüber den hochveranlagten und charakterstarken Spielern keineswegs abgefallen und im Moment kann es nicht mehr schlimmer werden. In den letzten 6 Spielen waren alle verfügbaren Spieler in unterschiedlichen Konstellationen und Formationen im Einsatz und gebracht hat es herzlich wenig. Ganz nach der Devise „Mut zum Risiko“ bzw. „Z’Tod g‘fiacht is a g’storbn“, finde ich schon Gefallen daran jungen Spielern vermehrt Einsatzzeit zu verpassen oder diese auch in Einzelfällen mal von Beginn an zu bringen.“

Nicolas_Linz: „Was ich wirklich schade finde: Seitdem ich aktiv zum LASK gehe, wünsche ich mir ein Bundesligaspiel gegen den GAK. Auch wenn es natürlich nicht der allergrößte Wunsch ist, der da in Erfüllung geht, wird es ein schöner Tag für mich werden. Die megalomanische Vereinsführung und die charakterlose Mannschaft trüben zwar die Vorfreude etwas, aber mit dem müssen wir jetzt ohnehin noch eine Zeit lang leben.“

oldschool: „Ich persönlich fand das Derby deutlich knapper als es schlussendlich dann vom Ergebnis, bzw. den vielen Kommentaren in der Nachbetrachtung war. Das Spiel hätte genauso gut 1:0 oder 2:1 für uns ausgehen können. Im Spitzensport spielt sich sehr viel mental ab und ich kann mir gut vorstellen, dass Schopp mittlerweile die Mannschaft soweit hat, dass sie den GAK im Griff hat. Ich bin einem Sieg der Heimmannschaft überzeugt, GAK bleibt weiterhin einer der Topabstiegskandidaten.“

Der Athletiker: „Wenn man morgen wieder verliert, wäre das schon der peinlichste sportliche Moment seit dem Wiederaufstieg. Vier verlorene Heimspiele in Serie – Altach, RB, WAC… und zusätzlich würde man sogar schlechter in die Saison starten als in der Abstiegssaison 2010/11.“

