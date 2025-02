Das erwarten die Rapid-Fans vom richtungsweisenden Wiener Derby!

Die Rapid-Fans hoffen auch eine starke Reaktion ihrer Mannschaft auf die 1:3-Niederlage gegen Wolfsberg im Wiener Derby. Wir haben die Erwartungen der grün-weißen Anhängerschaft...

Die Rapid-Fans hoffen auch eine starke Reaktion ihrer Mannschaft auf die 1:3-Niederlage gegen Wolfsberg im Wiener Derby. Wir haben die Erwartungen der grün-weißen Anhängerschaft im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Sterz: „Als Favoriten sehe ich dieses mal die Austria. Da jedes Derby immer seine eigene Geschichte schreibt und man eine anders auftretende Rapid-Elf als gegen den WAC sehen wird, rechne ich mir etwas aus. Vor allem mit Cvetkovic in der Innenverteidigung. Da Rapid derzeit nur ein Sieg weiter bringt, tippe ich auf einen knappen Auswärtssieg. Die Burschen können sich nächste Woche neu beweisen und mir/uns den nächsten Sonntag versüßen, denn Derbysiege schmecken einfach am besten.“

Burschi: „Jansson bitte auf die Seite, Wurmbrand neben Beljo. Dafür Seidl opfern.“

Ernesto: „Wichtig ist, dass Cvetkovic wieder spielt. Ansonsten ist mir egal wer spielt. Die Mannschaft wird anders auftreten. Gegen die Austria sind’s wieder voll motiviert. Und ja, Wurmbrand sollte starten neben Beljo. Jansson darf gerne als Joker kommen, der war gegen den WAC unsichtbar – das kann man nicht nur auf die Position zurückführen.“

baeckerbua: „Ich gehe eigentlich von einer Niederlage aus… einfach weil es nach Feuer am Dach riecht. Gegen ein starkes Kollektiv kannst du nur bestehen wenn jeder 100% Konzentration und 100% Einsatz reinhaut auch wenn die mit einfachsten Mitteln agieren, das traue ich dem Team nach dem WAC-Match nicht im Ansatz zu.“

In Cider: „So blöd es klingt – aufgrund der Klatsche gegen den WAC gehe ich von einem Sieg aus. Wenn man die richtigen Worte findet, werden die Spieler hoffentlich brennen, zudem wird‘s sicher ein anderes Spiel wie gegen den WAC, da die Austria auch mitspielen will und Akzente setzen möchte.“

Waldi_SCR: „Die Austria wird auf jeden Fall als Favorit ins Spiel gehen, vor allem nach unserem Auftritt gegen den WAC. Aber ich denke schon, dass wir da ein anderes Gesicht zeigen werden im Gegensatz zu gestern, vor allem wenn dann noch Cvetkovic spielen wird, der ist immer extra motiviert in Derbys. Würde mir tatsächlich auch Kara von Anfang an wünschen, da er von der Mentalität her sicher auch richtig heiß sein wird aufs Derby. Blick geht nach vorne, Derby hat seine eigenen Gesetze, deshalb hoffe ich auf einen knappen 2:1-Sieg.“

hyks: „Derbywoche, Vorfreude hält sich in Grenzen, dennoch bin ich guter Dinge. Für mich unverständlich warum man die richtigen Worte finden sollte um die Jungs zu motivieren bzw. heiß zu machen. Die müssen in der Derbywoche vom ersten Training an brennen. Von SELBST! Wenn ich da noch wem motivieren muss, der unser Trikot überstreift, dann ist er falsch bei uns. [..] Die Austrianer haben viel Selbstvertrauen tanken können in den letzten beiden spielen, sie sind (noch immer) im Flow. Es wird Zeit, dass wir ihnen wieder mal ihre Grenzen aufzeigen. Ich will jeden kämpfen, kratzen und beißen sehen. Keinen Zentimeter herschenken. Ich will dass die Fans der Veilchen mit Tränen der Enttäuschung in den Augen den Horr Platz verlassen. Ich will dass die Mannschaft beweist, zu was sie in der Lage ist. Dass wir alles geben um für klare Verhältnisse zu sorgen. Selbsterklärend ist natürlich auch, wenn wir verlieren sollten, dass wir dann schon langsam ein Problem haben werden das obere Playoff zu halten. Feuer am Dach wäre zwar übertrieben, aber das erreichen der Ziele wäre mit einer Niederlage ziemlich gefährdet.“

el-capitane: „Wir müssen die Austria ständig unter Druck und Stress setzen. Wenn wie gegen den WAC wieder etliche Bälle zu Hedl gespielt werden der dann gemütlich mit dem Ball herumläuft um dann eh wieder den zwei Meter entfernten Mitspieler anspielt wird das nichts werden. Wir dürfen der Austria keine Zeit zum atmen geben. Mit Schlafwagenfussball wie gegen den WAC wirst auch dort keine Chancen herausspielen.“

Zidane85: „Natürlich ist die Austria Favorit, die stehen vor uns und haben einen Lauf. Von Glück möchte ich nichts hören, die schöpfen das Maximum aus ihren Möglichkeiten und die Mannschaft zieht an einem Strang. Es kann egal sein wie sie das machen oder wie sie sich das „leisten können“. Tut nichts zur Sache. Sie sind dabei und wir müssen endlich einmal unsere Hausaufgaben machen. Wir haben nichts erreicht und für Überheblichkeit sehe ich keinen Grund.“

miffy23: „Nimmt man nur die letzten Auftritte her, ist die Austria ganz klarer Favorit. Sie werden uns den Ball lassen, wir werden viel „Dominanz“ haben, aber sie sind defensiv extrem sicher, und vorne höchst effizient. Im Prinzip spielen sie genau das, was die ganzen „kleineren“ Vereine gegen uns erfolgreich praktiziert haben – nur auf höherem Niveau. Eigentlich auch die Probe aufs Exempel für die Arbeit des Trainerteams – aus der Feldüberlegenheit müssen eben auch Tore entstehen, sonst bringts nichts.“

schleicha: „Ich rechne mit einem erwurschtelten X das uns nicht weiterbringt.“

Silva: „Zwangsoptimismus: Die Austria hat es in den letzten Jahren oft genug in einer für sie nicht so guten Phase dann mit dem nötigen Glück geschafft zu gewinnen. Warum soll das nicht umgekehrt auch mal wieder der Fall sein. Ich sehe uns auch (noch) nicht so sehr unter Druck aufgrund der Tabellensituation. Ja, natürlich wäre ein Sieg extrem wichtig um das obere Playoff früh zu fixieren. Aber gleichzeitig haben wir selbst nach der Runde auf jeden Fall noch vier Punkte Vorsprung bei vier verbleibenden Runden. Kann natürlich dann mit dem Duell gegen den LASK sehr schnell noch knapper werden, aber ein Unentschieden ist für uns kein Beinbruch. Gleichzeitig wird die Austria wohl mit dieser Form und der Nähe zur Tabellenspitze sicher gegen uns nicht gerade ein Unentschieden anpeilen. Daher würde ich die Probleme beim Spielaufbau insofern umgehen, als dass wir auf Umschaltsituationen achten und uns eher auf das Verteidigen konzentrieren. Soll nicht heißen, dass wir gar nichts probieren sollen und mit Mann und Maus verteidigen. Aber bevor Hedl den Ball 15 Sekunden hält und dann die Innenverteidigung sich den Ball hin- und herschiebt, kann man dann schon mal auch das Spiel versuchen, mit vertikalen Pässen schnell zu machen.“

Elwood: „Die Austria hat das ganze Stadion im Rücken und die wollen wohl eine Austria sehen, die dominant auftritt und uns den Arsch aufreißt. Genau DAS könnte unser Schlüssel zum Erfolg sein und es ist eine Hoffnung meinerseits, dass es so kommt. Ich würde sie kommen lassen, so möglich maximal bis in unser Halbfeld und dann müssen wir sie auskontern, daher würde ich mit Jansson, Wurmbrand und Beljo (oder Kara) beginnen. Zwei Flitzer und einer den den Ball prallen lassen kann.“

Feanor: „Ja, die spielen eine gute Saison, wir reden hier immer noch von einer spielerisch extrem limitierten Truppe, von zwei, drei Kickern abgesehen. Wenn wir’s schaffen, wie auch schon im Weststadion, Fitz aus dem Spiel zu nehmen, werden wir gute Chancen haben, als Sieger vom Platz zu gehen. Wenn man sich hier diverse Beiträge durchliest, könnte man meinen, wir treffen auf die Austria unter Stöger, die damals den Punkterekord aufgestellt hat.“

schleicha: „Ein Derby Sieg bringt natürlich auch nur drei Punkte – das ist klar. Aber es wäre meiner Meinung nach mental ein wichtiges Zeichen die Austria, noch dazu auswärts, zu schlagen. Ohne Sieg wird das ganz schwierig im Frühjahr.“

derfalke35: „Mit Cvetkovic sind wir in der Innenverteidigung natürlich wesentlich stärker, ich hoffe dass alle Spieler von Beginn an voll da sind, ein Xerl solls zumindest werden, das ist auch mein Tipp, am schönsten wäre es natürlich wenn ausgerechnet wir die Serie unseres Stadtrivalen beenden, ein Derby hat ja bekanntlich eigene Gesetze.“

Mehr Fanmeinungen zum SK Rapid findet ihr im Rapid-Forum des Austrian Soccer Board.