Das erwarten sich die LASK-Fans für das Meisterplayoff 2021

Der Grunddurchgang ist zu Ende und spätestens seit der letzten Runde wissen alle zwölf Bundesligisten was in den nächsten Wochen auf sie zukommt. Wir...

Der Grunddurchgang ist zu Ende und spätestens seit der letzten Runde wissen alle zwölf Bundesligisten was in den nächsten Wochen auf sie zukommt. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von ihrer Mannschaft in den verbleibenden zehn Runden erwarten und starten beim LASK. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

GH78: „Im oberen Playoff werden die Karten in Wahrheit wieder neu gemischt. Rapid, Sturm und der LASK sind so knapp beieinander. Da wird es einfach darum gehen wer die direkten Duelle gewinnt bzw. eventuell einen Lauf schiebt. Ich sehe unsere Position und Formkurve als ganz passabel an. Die letzten beiden oberen Playoffs sind wir mit dem Blick in den Rückspiegel angegangen, obwohl mit 30 Punkten fast so viele Punkte zu vergeben sind wie im Grunddurchgang nach der Punkteteilung (33). Das ist psychologisch nicht besonders günstig. Letztes Jahr hatte ich vor dem Corona-Gate schon den Eindruck, dass man nur mehr den Vorsprung verwalten oder gar nicht mehr spielen wollte. Dieses Jahr ist der Blick sicherlich mehr jener des Jägers. Man wird wohl den zweiten Platz im Visier haben und die Unserie gegen Rapid beenden wollen. Top 3 und ich bin zufrieden. Und ein vierter Platz ist „zur Not“ auch besser als ein „Stoa am Schädl“ wie man letzte Saison gesehen hat.“

Slin: „Fünf der sechs Niederlagen aus dem Grunddurchgang hatten wir gegen drei Gegner aus dem jetzigen oberen Playoff. Da sollten trotzdem mehr als die 10 Punkte vom Vorjahr drinnen sein am Ende. Wäre halt prima, wenn man RB und Rapid einmal biegen könnte – vor allem fürs Köpfchen.“

LASK1965: „Red Bull wird sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen, zu gut sind die und zu wenig Zusatzbelastung haben sie nach ihrem Ausscheiden aus der Europa League. Insofern sehe ich da keine Chance, dass man nochmals nach ganz oben schielen kann. Rapid mit einem unglaublichen Lauf, obwohl die spielerisch auch nicht glänzen. Zumindest in den Partien, die ich gesehen habe. Sturm spielt das, was ich als Zwischenbilanz nach ca. 10 Runden geschrieben habe. Eine gute Saison, aber ich denke nicht, dass es am Ende für einen Platz unter den ersten 3 reichen wird. Die Tendenz zeigt auch leicht nach unten. In den letzten 10 Bewerbsspielen setzt es immerhin vier Niederlagen. Und der letzte Sieg mit mehr als einem Tor Unterschied resultiert gar vom 19.12.2020. Dazu Treffer in der Nachspielzeit. Souverän ist anders. Der WAC hatte zuletzt nicht nur abseits des Spielfeldes mit Turbulenzen zu kämpfen. Blickt man hier auf die letzten zehn Spiele, stehen gar sechs Niederlagen zu Buche. Während die Offensive halbwegs gut funktioniert, hat man defensiv schwerste Probleme. 39 Gegentore im Grunddurchgang sprechen eine klare Sprache. Dennoch darf man dem WAC was zutrauen. Das Drumherum scheint sich etwas beruhigt zu haben und die fußballerische Qualität ist ohne Zweifel vorhanden. Wattens ist die Wundertüte schlechthin. Gegen Rapid ein Sieg und ein X im Grunddurchgang. Gegen uns ein Sieg und ein X im Grunddurchgang. Gegen den WAC zwei Siege. Gegen Sturm eine Niederlage und ein X und gegen Red Bull zwei Mal verloren.

Unseren Jungs traue ich, auf Grund der zuletzt gezeigten Leistung, doch einiges zu. Allerdings denke ich, dass der Kader in der Breite, auf Grund der Verletzungen, einfach zu wenig Qualität aufweist. Offensiv kann man im Spiel eigentlich kaum nachschießen. Defensiv sollte mit der Rückkehr von Filipovic zumindest wieder etwas Luft sein. Auch wenn die Saison nur mehr zwei Monate dauert, steht noch eine lange Saison an und es kann freilich viel passieren. Ich bin aber optimistisch, dass wir uns am Ende unter den besten drei Mannschaften einfinden werden.“

Blindman: „Ausschlaggebend wird meiner Meinung nach auch die Auslosung sein. Nehmen sich vielleicht Rapid, Sturm, Salzburg gegenseitig zu Beginn gleich die Punkte und selber punktet man voll, kann das sicher auch einen psychologischen Vorteil bringen.“

Traunseelaskler: „Der derzeitige Tabellenstand spiegelt die Verhältnisse meiner Meinung nach wirklich gut wider. Rapid sehe ich derzeit vor uns, die haben zuletzt zum Teil schon starke Leistungen gezeigt und kämpfen derzeit vor allem mit einer sehr schwachen Chancenverwertung – aber da ist durchaus einiges an individueller Qualität vorhanden. Sturm sehe ich qualitätsmäßig hinter uns, vor allem im Spiel mit dem Ball haben die Grazer derzeit öfters Probleme. Der WAC ist für mich trotz Defensivschwäche auf dem aufsteigenden Ast und Tirol zwar nicht mehr ganz in der Form von vor ein paar Wochen, aber der gewohnt extrem unangenehme Gegner. Da die Formkurve zuletzt wieder deutlich nach oben ging, bin ich überzeugt, dass wir pünktlich zum Start der Meistergruppe in einer guten Verfassung sein werden und trotz der vielen Verletzungen ein „Antibild“ des vergangenen oberen Playoffs abliefern können. Hoffentlich wird Filipovic rechtzeitig fit – zudem wäre es schön, wenn uns auch Karamoko bei den letzten Spielen noch helfen könnte. Um noch in den Kampf um Platz 2 eingreifen, beziehungsweise den dritten Platz souverän verteidigen zu können, sollten wir in jedem Fall unsere Unserien gegen die Dosen und vor allem gegen Rapid beenden. Auch gegen Wattens müssen wir versuchen, die Punkteausbeute zu verbessern, während es gegen Sturm und den WAC gerne so weitergehen kann, wie zuletzt.“

LASK_92: „Entscheidend wird es sein, ob es jemanden, wie Rapid im Vorjahr, gelingen wird in einen Flow zu kommen und einen Lauf zu schieben. Würde dem LASK, die Eindrücke aus dem Grunddurchgangs sowie die aktuelle Situation der Verletzten zugrunde legend, nach wie vor einen eher wellenartig weiteren Saisonverlauf prognostizieren. Wenn man da letztlich so stark rauskommt, wie aus dem Grunddurchgang bin ich, offen gestanden, vollauf zufrieden. Wir können und werden bis zum Saisonende nun einmal nicht mehr aus dem Vollen schöpfen können, da sind Schwierigkeiten im Hinblick auf die Konstanz nahezu vorprogrammiert und der Mannschaft meiner Meinung nach zuzugestehen. Wie schon von dem einen oder anderen angemerkt, sollte man bis zuletzt um Rang 2 kämpfen können, nehme ich das sehr gerne, laufen wir letztlich auf Rang 3, bei weniger idealem Verlauf möglicherweise auch als „nur“ 4. ein, wäre das ebenfalls vollkommen in Ordnung.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der LASK-Fans zum weiteren Saisonverlauf im Meisterplayoff.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!