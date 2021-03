Das erwarten sich die Rapid-Fans für das Meisterplayoff 2021

Der Grunddurchgang ist zu Ende und spätestens seit der letzten Runde wissen alle zwölf Bundesligisten was in den nächsten Wochen auf sie zukommt. Wir...

Der Grunddurchgang ist zu Ende und spätestens seit der letzten Runde wissen alle zwölf Bundesligisten was in den nächsten Wochen auf sie zukommt. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von ihrer Mannschaft in den verbleibenden zehn Runden erwarten und blicken nun auf den SK Rapid. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

schleicha: „Ein Platz unter den Top3 am Ende der Saison und das passt schon. Wichtig wäre, dass der Cupsieger RB heißt – dann wäre der zweite Platz eine schöne sportliche Bestätigung und ein dritter Platz dafür als Trost eine fixe Gruppenphase. Also beides wäre sehr ok. Was man verhindern muss ist, dass Sturm oder der WAC noch vorbeiziehen. Dazu müsste es aber reichen in den direkten Duellen stabil aufzutreten und im Idealfall 4 Punkte oder mehr abzuräumen.“

Hütteldorfer94: „Nix ist fix. Im Playoff kann man sich entweder den verdienten Lohn abholen oder aber alles verspielen. Dass unsere Mannschaft Platz 2 noch verspielt, glaube ich allerdings nicht. Dafür sind unsere Burschen inzwischen einfach viel zu gefestigt. Und vielleicht nutzen wir ja sogar unsere Chancen das eine oder andere Mal mehr als im Grunddurchgang.“

Tribal: „15-16 Punkte sollten für die Top3 reichen. Das muss das Ziel sein und wäre so unglaublich wichtig.“

Glaukom2: „Letztes Jahr hatten wir nach dem Grunddurchgang 40 Punkte – heuer 45, also Punkteausbeute weiter gesteigert. Der Vorsprung auf Platz 5 sind 6 Punkte, die müssen in den zehn Runden zwei Siege aufholen um mit uns gleichzuziehen. Im Frühjahr sind wir meistens stärker als im Rest der Saison. Also ich rechne, wenn nicht mehrere Spieler ausfallen, werden wir Zweiter oder Dritter. Wichtig wäre es natürlich mit einem Sieg ins obere Playoff zu starten, wenn möglich mit einem Heimspiel beginnen.“

Guardiola16: „Vizemeister. Natürlich würde ich mir den Titel wünschen, aber wir brauchen viel zu viele Chancen und lassen dementsprechend regelmäßig Punkte liegen“

Da Oage: „Meister – ist zwar nicht ganz einfach und wahrscheinlich auch unrealistisch, aber Meisterschaft spielt man um zu gewinnen und im Vorjahr waren wir Vizemeister. Also warum nicht?“

Ernesto: „Ich denke die Mannschaft wird als Ziel haben jedes Spiel zu gewinnen. Man sollte auf keinen Fall das Ziel Meister ausgeben – auch intern nicht. Einfach von Runde zu Runde schauen und immer versuchen das Maximum abzuliefern.“

pironi: „Alles andere als zumindest der Vizetitel wäre eine herbe Enttäuschung. Am Konstrukt aus Wals-Siezenheim wird es aber kein Vorbeikommen geben.“

Rapid_Wien: „10 Endspiele! Alles reinhauen und an die Chance, den Meistertitel gewinnen zu können, glauben. Rechne aber mit Platz 2 bis 3.“

Dannyo: „Ich geh davon aus, dass wir Zweiter werden. Wir sind besser als der LASK und Sturm und Meister wirst nur, wenn du Salzburg zweimal schlägst.“

Flo14: „Von Platz 2 bis 4 alles möglich. Vom Gefühl her werden wir mit dem LASK um Platz 2 kämpfen.“

damich: „Eigentlich ist es ganz einfach, man muss gegen Red Bull eine möglichst positive Bilanz haben. Wenn man beide Spiele gegen Red Bull verliert muss man in acht Spielen zehn Punkte mehr machen als Red Bull, das ist einfach nicht möglich. Schafft man irgendwie einen Sieg und ein X gegen Red Bull ist es nur ein Punkt in acht Spielen, da wäre dann alles möglich, nur muss man das einmal schaffen!“

Hugo_Maradona: „Wir sind 10 Runden vor Schluss vier Punkte hinter dem Ersten. Da kann es kein anderes Ziel geben, als der Meister. Von weniger auszugehen, wäre eine sportliche Bankrotterklärung!“

