Das erwarten sich die Rapid-Fans vom Saison-Auftakt gegen Sturm

Nach dem gelungenen Europacup-Aufstieg gegen Wisla Krakau trifft der SK Rapid zuhause auf den SK Sturm. Was erwarten sich die Rapid-Fans von ihrer Mannschaft?...

Nach dem gelungenen Europacup-Aufstieg gegen Wisla Krakau trifft der SK Rapid zuhause auf den SK Sturm. Was erwarten sich die Rapid-Fans von ihrer Mannschaft? Wir fassen die besten Kommentare für euch zusammen!

bianco verde: „Die Spiele gegen Sturm waren im Vorjahr immer eine knappe Sache, jetzt mit den Erfolgserlebnissen und dem neuen System sehe ich dem Match sehr positiv entgegen. Rapid ist unberechenbarer geworden, Automatismen und Abläufe stimmen sehr positiv.“

Lucifer: „Man wird sehen wie weit man wirklich ist, Sturm ist von der Qualität über uns zu stellen, sie haben es wieder geschafft den Stamm einigermaßen zu halten, sprich die Automatismen sind bei ihnen im Gegensatz zu uns vorhanden. Da es das erste echte Pflichtspiel für sie ist, haben wir dennoch die Möglichkeit positiv zu überraschen. Es wird auf jeden Fall eine Standortbestimmung und ein schweres Spiel.“

bianco verde: „Unser Vorteil wird es auf jeden Fall sein, dass wir schon drei Pflichtspiele in den Beinen haben, unsere Mannschaft ein neues System hat, das für den Gegner noch unbekannt ist, wir uns gut verstärkt haben und generell Aufbruchsstimmung bei uns herrscht.“

rabbitmountain: „Freue mich extrem auf das Spiel. Gegen Sturm geht es fast immer eng her, viele Emotionen und harte Zweikämpfe. Da wird uns Fans viel geboten. Unser Vorteil: wir haben schon mehrere Pflichtspiele in den Beinen. Vorteil Sturm: Kader gehalten, daher eingespielt und natürlich als Meister mit großem Selbstbewusstsein. Wetter dürfte auch passen – nicht zu heiß. Hoffe auf ein volles Stadion!“

stuessi: „Sturm wird ein richtiger Härtetest, sehe uns aber nicht chancenlos. Wir haben ja auch in jedem Match der Vorsaison mithalten können. Affengruber als Waffe bei den Standards geht ihnen sich ab. Mit dem Schmäh, dass sie den Ball lang auf die zweite Stange zu Affengruber bringen, haben sie uns doch die letzten zwei Jahre empfindlich wehgetan. Auch spannend wird ob Prass noch dabei ist.“

Woody: „Die sind Double-Gewinner. Damit tragen sie die Nase wohl noch höher als sonst schon die letzten Jahre. Fürchte das wird hart auszuhalten. Wär schön, wenn wir sie gleich am Sonntag etwas auf den Boden zurückholen könnten.“

derfalke35: „Sturm als Doublesieger natürlich Favorit, schau ma was am Ende rauskommt und ob sie dem gerecht werden.“

Silva: „Der Druck zu gewinnen liegt auf jeden Fall zu 100% bei ihnen. Auf der einen Seite der Meister und Cup-Sieger, der bis auf zwei Spieler den gesamten Kader halten hat können, auf der anderen Seite der 4. der vorherigen Saison und Finalverlierer, der wichtige Spieler abgeben musste und einen auf vielen Positionen erneuerten Kader hat. Dazu wird ja in Graz viel intensiver trainiert, wie so manch einer weiß, ohne beide Trainings beobachtet zu haben.“

Crüehead: „Also als Standortbestimmung sehe ich dieses Spiel noch lange nicht. Nicht zu verlieren wäre schon mal ganz gut würde ich meinen. Viel wichtiger wäre (und da muss ich mich bedauerlicherweise wiederholen), eine Serie überhaupt mal zu starten. Aber egal ob Standortbestimmung, erster Härtetest, Gradmesser oder was auch immer: für mich persönlich sind Siege gegen Sturm mittlerweile fast – aber nur fast – die wichtigsten in der Saison. Deren in den letzten Jahren aufgekommene Arroganz ist kaum zu ertragen, ihr steirischer Weg dafür totgeschlagen. Schön wäre es, wenn wir mal wieder den Hauch von Arroganz zeigen könnten.“

Starostyak: „Wird schwierig, Sturm wird so spielen, wie man sie kennt, und sie wissen halt auch genau, wie man uns bespielt und wir haben keine wirklichen Lösungen dafür. Wäre schön, wenn sich Hedl mal kein Eigentor schießen oder entscheiden würde, gegen die Grazer auch mal einen Ball zu halten, in den drei entscheidenden Spielen zum Saisonende hat er das ja eher anders gesehen. Für den Glauben an einen Auftaktsieg genau gegen Sturm fehlt mir irgendwie die Fantasie nach den Heimleistungen in der abgelaufenen Saison, aber da wir gut in die Saison gestartet sind, tippe ich auf ein umkämpftes 1:1.“

sulza: „Ich hoffe, dass wir die Breite ähnlich gut bespielen, wie gegen Wisla. Dann wird es spannend, ob Sturm gegen den Ball eine Lösung findet.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Rapid-Fans vor dem Spiel gegen den SK Sturm Graz.