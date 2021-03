Das erwarten sich die Sturm-Fans für das Meisterplayoff 2021

Der Grunddurchgang ist zu Ende und spätestens seit der letzten Runde wissen alle zwölf Bundesligisten was in den nächsten Wochen auf sie zukommt. Wir...

Der Grunddurchgang ist zu Ende und spätestens seit der letzten Runde wissen alle zwölf Bundesligisten was in den nächsten Wochen auf sie zukommt. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von ihrer Mannschaft in den verbleibenden zehn Runden erwarten und blicken nun auf den SK Sturm. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

wama: „.Auch wenn Sturm in der 22. Runde ein ziemlich schwaches Spiel abgeliefert hat, gab es in Summe in diesen 22 Spielen höchstens 3 bis 4 Partien von uns, die wenig berauschend liefen, somit eigentlich sehr wenige. Schwache Partien gabs zu Saisonbeginn beim SKN St. Pölten (0:0), zuletzt bei der Admira (0:0), dazwischen wenig berauschende auswärts beim LASK und bei Rapid (vor allem in der 2. Hälfte). Unser Spiel selbst hat jedenfalls an Format, Klasse und Variantenreichtum gewonnen, es gab praktisch keinen Gegner, der uns herspielen konnte, uns überpowert hat, wir konnten unsere Gegner sogar oft überraschen, was natürlich im Laufe der Saison nachgelassen hat…

Letztendendes bin ich sehr zufrieden mit dem bislang erreichten, setze auf erfreuliche, hoffentlich halbwegs erfolgreiche letzte 10 Spiele. Rang 4 wäre für mich realistisch erreichbar, wenn es halbwegs gut läuft, etwas mehr ist drinnen, wenn sie sich von Beginn an wieder in einen Lauf spielen, Rang 5 oder 6 wirds, wenn der WAC oder Wattens überperformen und wir gleichzeitig komplett in eine Negativspirale reinkommen. Am meisten wünsche ich mir aber eine weitere, klar erkennbare Entwicklung jedes Einzelnen, natürlich auch unseres Spiels – ich bin mir fast sicher, dass genau das auch passieren wird!“

User1234: „Ich will, wie schon ein paar Mal geschrieben, einfach eine Mannschaft am Feld sehen die Fußball spielt und mit 110% dabei ist und ich bin dann auch überzeugt, dass man die ein oder andere Überraschung schaffen wird. Die anderen sind aber natürlich auch keine Nasenbohrer aber den Kampf um den 3 Platz sollte man nicht vor dem ersten Spiel schon aufgeben.“

MrColl: „Intern wird man sich natürlich ein Ziel gesteckt haben, nicht umsonst hat Yeboah nach dem Spiel gegen Tirol ja gesagt, dass Ziel ist Platz 3 und da der Punkteabstand zumindest ja so gering ist, kann ich mir schon vorstellen, dass man intern das Ziel hat, dass man Dritter werden möchte. Wäre ja auch dumm wenn man zu den Spielern sagt, wenn ihr Sechster werdet ist das auch ok, weil dann fehlt ja sowieso die Motivation. Hinter Tirol darf man eigentlich nicht landen das wäre schon peinlich das ist meine Meinung, da man letzte Saison schon hinter Hartberg gelandet ist – wenn man jetzt wieder hinter einem Verein landet, der selbst eigentlich im Sommer total umgebaut hat und ca. nur ein Drittel von dem Budget hat was wir haben, da darf dann auch nicht als Ausrede herhalten, dass es bei uns eine Übergangssaison ist, denn das wäre eine zu einfache Ausrede. Aber ich glaub schon, dass man diese Saison zumindest Fünfter wird, wobei das für mich persönlich auch eine kleine Enttäuschung wäre, weil der Herbst nun einmal echt sehr gut lief.“

herr_bert: „Eventuell kann man noch als negativ anmerken, dass wir gegen die kommenden Gegner im oberen Playoff 12 von 30 möglichen Punkten geholt haben. Ironischerweise sechs davon gegen Salzburg. Diese Bilanz könnte noch etwas verbessert werden.“

prep0an: „Ich bin froh, dass bei Sturm mittlerweile wieder Leute am Werk sind, die die Ziele erstens realistisch stecken und sich zweitens durch Misserfolge nicht gleich wieder aus der Ruhe bringen lassen. Wie soll man sonst auch etwas Nachhaltiges aufbauen, wenn man nach jeder Niederlage oder einem schwachen Spiel den gesamten Plan für Sturm Graz in Frage stellt.“

prep0an: „Ich glaube Red Bull wird uns sicher nicht noch einmal unterschätzen. In den beiden Spielen wird nicht viel drinnen sein, außer wir bekommen das Momentum mit einem günstigen Spielverlauf wieder auf unsere Seite. Prinzipiell können wir an einem guten Tag aber gegen alle im oberen Playoff zumindest punkten. Dafür muss aber definitiv eine Leistungssteigerung her. Nur der Fakt, dass die Gegner hier potentiell eher das Spiel machen und wir mehr auf Umschaltspiel statt auf Ballbesitz spielen können reicht noch nicht aus um wirklich was zu holen. Positiv ist: Wir haben von allen am wenigsten Gegentore bekommen. Negativ ist: wir haben von allen am wenigsten Tore geschossen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Sturm-Fans vor dem Beginn des oberen Playoffs.

