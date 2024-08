Das kosten die Bundesligatrikots in der Saison 2024/25

Jedes Jahr beginnt noch vor Saisonstart das Wettbieten der Trikotausrüster. Wer hat das auffälligste Design? Wer die ausgefallensten Farben? Wer hat die spektakulärsten Motive?...

Jedes Jahr beginnt noch vor Saisonstart das Wettbieten der Trikotausrüster. Wer hat das auffälligste Design? Wer die ausgefallensten Farben? Wer hat die spektakulärsten Motive? Weltweit sorgen die Trikots für Begeisterung oder für Verwunderung bis hin zu Unverständnis. Für die Fans gibt es natürlich kein schöneres Trikot, als das Dress, welches das Wappen des Lieblingsvereins trägt.

Wir geben euch hier mal einen kurzen Überblick, welche Fans am meisten in die Tasche greifen müssen, um ein Trikot des Herzensklubs zu bekommen. Die Preise beziehen sich hierbei auf die Heimtrikots der jeweiligen Mannschaft und sind ohne jegliche Zusätze wie die Beflockung mit der Nummer des Lieblingsspielers, Sponsoren oder ähnliches.

1. WSG Tirol: 70 Euro

Das günstigste Trikot bekommen die Fans der WSG Tirol. Für das Trikot mit der glitzernden Beflockung vom Ausrüster Puma zahlen die Fans den kleinsten Preis von 70 Euro. Auffällig ist der chinesische Hersteller für Lithium-Ionen-Akkumulatoren, CATL. Das chinesische E-Auto-Unternehmen ist weltweit führend in der Batterie-Produktion für Elektroautos.

2. Grazer AK: 74,90 Euro

In einem kräftigen Rot laufen auch in diesem Jahr „die Roten“ wieder zu Hause auf. Das Trikot des italienischen Ausrüsters „Macron“ kostet für die Fans des Bundesliga-Aufsteigers 74,90 Euro. Passend zum italienischen Hersteller, ist der Sponsor das mailändische Familienunternehmen „MAPEI“. Der Baukonzern ist hauptsächlich als Sponsor im Radsport bekannt, wurde aber letzten Mai als Hauptsponsor der Grazer bekanntgegeben.

3, Blau-Weiß Linz: 74,97 Euro

Nur 7 Cent mehr als die Grazer müssen die Fans von Blau-Weiß Linz, für das neue Trikot vom Hersteller „Uhlsport“ zahlen. Mit 74,97 Euro belegen die Linzer zumindest in dieser Tabelle Platz 3. Seit dem Aufstieg im Jahr 2023 ist Linz AG der Hauptsponsor und ziert auch in diesem Jahr die Brust auf dem blauen Jersey. Nach den Angaben besteht das Trikot aus 100% recycelten Polyesterfasern und bietet „ein extra leichtes Tragegefühl“.

4. SK Austria Klagenfurt: 79 Euro

Der Ausrüster des SK Austria Klagenfurt ist seit der Saison 2020/21 das amerikanische Unternehmen „Capelli Sport“. Der Hauptsponsor auf den violetten Heimtrikots ist auf dem Rücken wiederzufinden und ist mindestens bis 2025 der Energy-Drink-Hersteller „28 Black“.

5. Wolfsberger AC: 79,90 Euro

Der Wolfsberger AC wechselte zu Beginn der neuen Saison den Ausrüster und greift nun auf „ADIDAS“ zurück. Der Hauptsponsor ist auch Teil des vollständigen Namens der Kärntner, die offiziell RZ Pellets Wolfsberger AC heißen. Vereinspräsident Dietmar Riegler ist zugleich der Geschäftsführer von RZ Pellets, einem Hersteller von Pellets und Briketts aus natürlichen Sägespänen.

6. TSV Hartberg: voraussichtlich 79,95 Euro

Der blaue Dress mit den vielen Trikotsponsoren wird auch dieses Jahr wieder von „ADIDAS“ hergestellt. Der Trikotpreis ist noch nicht zu 100% offiziell bestätigt, sondern dabei handelt es sich nur um eine Vermutung der Vereinsführung gegenüber dem Sportportal „Laola1“. Als Grund gibt der TSV Hartberg an, dass die Trikotpreise von „11teamsports“ festgelegt werden. Hauptsponsor und offizieller Namensgeber der Hartberger ist „Egger Glas“. Die Mannschaft heißt offiziell TSV Egger Glas Hartberg.

7. SCR Altach: 80 Euro

Die erste Mannschaft, die die 80-Euro-Marke knacken, ist der Vorarlberger Verein SCR Altach. Die Jerseys von Altach sind vom Sportausrüster Jako. Eine Neuerung für die Mannschaft aus dem „Ländle“ steht in der kommenden Saison bevor, denn die Saison 2024/25 ist die letzte Spielzeit mit dem Hauptsponsor „Cashpoint“.

8. SK Sturm Graz: 84,99 Euro

Der Vorjahres-Double-Sieger läuft in den Heimspielen klassisch in Schwarz-Weiß auf. Das Trikot stammt auch dieses Jahr wieder vom Hersteller „Nike“ und wird von einem weißen „Puntigamer“ Schriftzug auf einem blauen Hintergrund verziert. Ob die Konstanz in den Trikots auch der Konstanz auf dem Platz zugute kommt, werden die kommenden Runden zeigen.

9. FK Austria Wien: 89,90 Euro

Eine Veränderung beim Trikotausrüster gibt es bei den Veilchen aus Wien, denn sie wechselten vor der Saison von „Nike“ zu „Macron“. Der doch stolze Preis ist für die Fans aber kein Hindernis, sich im Online-Shop an den Dressen zu bedienen. Im Online-Shop sind nach dem Stand vom 20.08. nur noch Trikots in der Größe von XL und 2XL zu bestellen.

10. Rapid Wien: 89,95 Euro

Nur einen Hauch teurer als das violette Trikot des Stadtrivalen Austria Wien, ist das gewohnt grüne Heimjersey von Rapid Wien. Fans zahlen für den Dress mit dem Kachelmuster, welches die Fassade des Allianz Stadions darstellen soll, 89,95 Euro. Das Jersey wurde von „Puma“ und „11teamsports“ entworfen.

11. Red Bull Salzburg: 94,95 Euro

Einen Wechsel beim Ausstatter gibt es auch beim Vizemeister Red Bull Salzburger. Nach einer Ära von „Nike“ tragen die „Bullen“ jetzt die Trikots von „Puma“. Eine weitere Neuigkeit bei den Mozartstädtern ist die Verfügbarkeit der Jerseys in Frauen-Größen. Der Preis beläuft sich bei den Salzburgern auf 94,95 Euro.

12. LASK: 99,95 Euro

Das teuerste Trikot gibt es beim LASK. Der Wechsel von der Eigenmarke „Forza ASK“ zu „ADIDAS“ trägt einen großen Teil zum enormen Preisanstieg bei. In der vergangenen Spielzeit 2023/24 war das Trikot für die Fans noch für den günstigsten Preis von 64 Euro erhältlich. Nur eine Saison später stehen sie am anderen Ende dieser Tabelle. Im Vergleich zu dem günstigsten Trikot von WSG Tirol zahlen die Fans 42,8 % mehr. Bleibt für die Fans der Oberösterreicher zu hoffen, dass die Mannschaft das mit ansprechenden Leistungen zurückzahlt.