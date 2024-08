Das sagen die Austria-Fans nach dem verpatzten Bundesliga-Auftakt gegen BW Linz

Der FK Austria Wien verlor nach der Europacup-Pleite gegen Ilves Tampere nun auch in der Bundesliga das Auftaktspiel gegen den FC Blau-Weiß Linz. Wir...

Der FK Austria Wien verlor nach der Europacup-Pleite gegen Ilves Tampere nun auch in der Bundesliga das Auftaktspiel gegen den FC Blau-Weiß Linz. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

hope and glory: „Nach dem Aus gegen die Finnen habe ich in Linz mit einem anderen Gesicht von unserem Team gerechnet. Leider wurden wir erneut enttäuscht. Die Linzer giftiger, reaktionsschneller, mit mehr Lauf-u. Kampfbereitschaft. Unser Tor hätte zählen müssen. Trotzdem war unsere Leistung, erneut, einer Austria unwürdig.“

persef: „Blau-Weiß Linz stellt zur Pause um und Helm hat dem gar nichts entgegenzusetzen. Einfach skandalös.“

MVP2021: „Blau-Weiß weiß selber nicht wie sie das gewonnen haben. Eigentlich war das gestern ein klassisches 0:0, weil keiner der beiden Mannschaften recht gefährlich war aber wir bekommen wieder im Finish so ein unnötiges Gegentor. So ist die Stimmung jetzt schon ziemlich down. Im Tor sind wir schlechter geworden, unsere Abwehr schwimmt, im Mittelfeld sind alle außer Form und Barry hat das nicht gelernt und auch im Sturm haben wir derzeit niemanden. Gruber und Huskovic sind völlig außer Form. Helm ist auch kein besonders guter Trainer, daher sehe ich eher schwarz für dieses Halbjahr – Drago ist auch kein Messias.

Hurrican: „Verloren durch ein Abseitstor oder es war zumindest knapp. Auflösen kann es der VAR wie er es will. Dafür hat unser Tor nicht gezählt und sie haben es nicht einmal aufgelöst. Grundsätzlich sind wir bereits in der Rue de La Kack nach vier Spielen. Turning-Point wird schwierig!“

FAKforever1911: „Tja, da stellt der Trainer vom Gegner in der zweiten Halbzeit um und schon ist es bei uns vorbei. Gegen einen mit Abstiegskandidaten das erste Sechspunktespiel vergeigt.“

Altes Landgut: „Wir mussten froh sein, dass wir nicht schon nach 90 Sekunden einem Rückstand nachlaufen. Danach war die erste Hälfte halbwegs in Ordnung für unsere Verhältnisse. Allerdings nur mit einer echten Torchance. Das ist zu wenig. Ansonsten wie gewohnt ziemlich harmlos. Prelec müsste Potenzial haben. In diesem Umfeld und der momentan herrschenden negativen Energie, die der sportlichen Führung zu verdanken ist, wird er das wahrscheinlich nicht so bald abrufen können. Die zweite Hälfte war so, wie ich uns eigentlich von Anfang an erwartet hätte. Das Interview von Fitz sagt eh alles aus. Sinngemäß: „Der Gegner hat in der Pause das System umgestellt, danach haben wir uns schwergetan.“ Somit hat unser Trainer nicht darauf reagieren können. Also hat der Trainer das Gegners das Spiel durch taktische Maßnahmen das Spiel für BW Linz entscheiden können. Als dann Huskovic und Fischer reinkamen, war mir klar, dass wir heute verlieren werden…“

Austria_WAC: „Geniale Leistung von allen. Die Violetten, Blau-Weiß und den VAR darf man nicht vergessen. Da haben sich drei Parteien auf Augenhöhe duellieren.“

Dave Gahan: „Helm ist als Trainer überfordert, die alleinige Schuld an der Misere trägt er aber nicht. Sondern derjenige, der ihn auf diesen Posten installiert hat.“

echter-austrianer: „Von vier Pflichtpartien, alles gegen klar niedrigere Kaderwerte, drei verloren und die eine gewonnen gegen einen Regionalligisten. Wir werden um den Klassenerhalt schwer kämpfen müssen.“

The1Riddler: „Motto für die Saison: Ich spreche nichts mehr Negatives an zwecklos. Jeden Punkt den wir heuer machen, einer mehr gegen den Abstieg. Positiv: Prelec gefällt mir als Stürmer.“

Flox91: „Herr Helm hat sein erstes Bundesligaspiel als Cheftrainer bekommen, dabei kann es jetzt auch belassen werden. Danke für Nichts.“

Pinkman: „Die Wechsel waren einfach irgendwas, nach dem 0:1 war ohnehin kaum Gefährliches mehr am Platz. Fitz bleibt Fitz, der wird wohl nie ein Erwachsenen-Fußballer, viel zu viele Durchhänger, der gehört schon lange verkauft und neues Feuer rein. Der Helm wirds wohl bald überstanden haben und wieder fürs Spazierengehen bezahlt werden.“

culixo: „Fitz auf der Sechs eine geniale Idee. Dadurch defensiv noch anfälliger und offensiv auch ungefährlicher. Vielleicht kann man ja demnächst Prelec oder Malone auf der Position bringen – können die vielleicht Secher ? Wir haben heute offensiv nur von der individuellen Klasse gelebt, quasi trotz des Systems. Und defensiv werden wir mit der Grundformation von jedem Gegner, der nicht so fehlerhaft ist wie BW, zerlegt. Wenn denen heute was gelungen ist, hat es aber sowieso immer gleich lichterloh gebrannt. VAR natürlich wie üblich gegen uns. Das nicht gegebene Tor ganz großes Kino.“

frastei: „Also so leid es mir tut, aber so lange Herr Helm Trainer ist, fahre ich zu keinem Auswärtsspiel. Es ist nicht zum Anschauen. Offensichtlich kein Plan, keine Taktik, keine automatisierten Laufwege und vieles mehr. Danke für nichts, Herr Helm.“

maxglan: „Checken die ganzen Schönredner und hoffentlich auch Jürgen Werner jetzt endlich, dass wir einen Sechser brauchen? Fitz dort aufzustellen ist eigentlich ein Hilferuf des Trainers. Unglaublich, wie man denken kann, dass der Kader so passt.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 0:1-Niederlage der Veilchen gegen den FC Blau-Weiß Linz.