Das sagen die Austria-Fans zum ersten Auswärtssieg der Saison 2024/25

Die Wiener Austria feierte gestern gegen Austria Klagenfurt den ersten Auswärtssieg in dieser Saison. Bereits früh in der Partie gab es einen Aufreger, als...

Die Wiener Austria feierte gestern gegen Austria Klagenfurt den ersten Auswärtssieg in dieser Saison. Bereits früh in der Partie gab es einen Aufreger, als den Veilchen trotz VAR-Check ein klarer Elfmeter vorenthalten wurde. Am Ende entführte man dennoch drei Punkte zurück nach Wien, da Gruber in der 77. Minute den einzigen Treffer des Spiels erzielte. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

pepe6: „Danke, Samuel Sahin-Radlinger! Und das sage ich ganz bewusst, weil er am Anfang keine leichte Zeit gehabt hat und seit vier bis fünf Partien immer unser Bester war!“

DeusAustria: „Verdienter Sieg, den nicht mal das Schiriteam verhindern konnte. Solide in der Defensive, ausbaufähig in der Offensive. Die Besten: Fitz und Radlinger.“

Blackcactus: „Verdienter Sieg mit eigentlich nur 30 Minuten gutem Fußball. Wenigstens in der Verteidigung solide gespielt. Helm trotzdem raus.“

veilchen27: „Ganz, ganz wichtiger Sieg, zweiter in Folge. Genau solche Schnittpartien, die auch X enden können oder mit Pech verloren werden, musst du gewinnen, wenn du vorankommen willst. Top, dass das gelungen ist! Dabei hätte es weitaus entspannter werden können, wenn erstens das SR-Team nicht völlig versagt hätte und zweitens wir aus unseren richtig starken ersten 30 Minuten Kapital schlagen. Haben wir aber nicht, sondern ließen Klagenfurt immer mehr ins Spiel kommen und waren nur dank SSR nicht in Rückstand. Zweite Halbzeit sah dann schon wieder anders aus. Wir haben in 51 Minuten der zweiten Halbzeit keinen einzigen (!!) Torschuss aufs Tor zugelassen, selbst vier gehabt. Das ist dann schon ein verdienter Sieg und endlich mal zu Null, weil defensiv richtig gut, außer in den Minuten 30 bis 45! Sehr wichtig war dabei der Wechsel Potzmann für Maybach zur Pause, denn so gut Maybach mit dem Ball agierte, so häufiger hatte er gegen Ende der 1. Halbzeit Stellungsfehler, wovon zwei zu einer Großchance und eine zu seiner gelben Karte führten. Dennoch, das ist ein richtiges Talent und aus dem wird mal ein starker Sechser, auch wenn der Tausch mit Potzmann heute ein Grundpfeiler des Erfolgs war. Hervorheben möchte ich Sahin-Radlinger und Wiesinger. Beide zeigen, wie wichtig eben Spielpraxis ist. Sahin-Radlinger ist inzwischen voll bei uns angekommen und seit Wochen in jedem Spiel bei den Stärksten dabei. Wiesinger ist für mich bisher eine sehr positive Überraschung und gefällt mir richtig gut. Heute mit neun klärenden Aktionen und sieben gewonnenen Zweikämpfen auch sehr starke Stats.“

FANTOM: „Spielerisch war das wieder nicht sehr viel, aber Hauptsache drei Punkte, Schiri und VAR skandalös.“

Interimsgott: „Trotz Sieg, sind wir unter Helm der Golden Retriever der Bundesliga: Bieder, lieb, bemüht, streichelweich, vorne ohne Biss. Ein Kick zum Abgewöhnen.“

maxglan: „Schlimmes Spiel. Technische Unzulänglichkeiten, Fehlpässe, phasenweise kaum kontrollierte Aktionen. Die Klagenfurter haben heuer eine besonders schwache Mannschaft und wir haben uns nach einer guten Anfangsphase diesem Niveau angepasst. Die Väter des Erfolgs heute: Radlinger, Gruber, Fitz. Fitz ist der einzige Offensivspieler, der etwas kreieren kann, Gruber offenbar der Einzige, der schießen kann.“

Vienna1990: „Positiv sind die drei Punkte und dass endlich einmal die Null steht. In Hälfte zwei hat man auch kaum mehr etwas zugelassen. Schön zum Ansehen ist das alles aber nicht. Man überbrückt teilweise gut das Mittelfeld, aber wenn’s dann drauf ankommt, spielt man entweder den falschen Pass, oder den richtigen zu ungenau, oder der Mitspieler ist überrascht, dass er angespielt wird, oder die Ballannahme ist schlampig, oder man entscheidet sich zu schießen, obwohl jemand anderes besser postiert wäre. Hier fehlt einfach ein sichtbarer Plan, man bemerkt im Grunde keinerlei Fortschritte, jede Partie sieht gleich aus, mal geht’s gut, mal nicht, ich weiß nicht, wo das hinführt. Die Punkteausbeute ist in Ordnung, bei einem Sieg gegen WSG sogar ziemlich gut, aber man hat hier einfach absolut nicht das Gefühl, dass etwas entsteht. Ich hoffe, ich irre mich.“

culixo: „Die ersten 25 bis 30 Minuten waren wir zwar feldüberlegen, allerdings im letzten Drittel viel zu ungenau – wie eigentlich das ganze Spiel. Da hat man auch nicht das Gefühl, dass es irgendein Konzept gibt. Dann haben wir auch noch die Spielkontrolle verloren und können uns bei Radlinger bedanken, dass die Null stehen blieb. Maybach leider wieder überfordert – speziell im Zweikampf, was auf dieser Position doppelt ins Gewicht fällt. Ich bleibe dabei, mit seinem Einsatz tut man niemandem einen Gefallen. Schiedsrichter unterirdisch. Speziell die Handelferentscheidungen sind einfach nur noch Kabarett. Da ist mittlerweile alles auf den Kopf gestellt. Einer der wenigen genauen Aktionen im letzten Drittel hat dann die Entscheidung gebracht. Das sind halt auch die typischen Gruber-Situationen. Ball in die Gasse – er hat den Ball dann aber auch super kontrolliert und abgeschlossen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 1:0-Auswärtssieg der Wiener Austria gegen Austria Klagenfurt.