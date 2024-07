Das sagen die Austria-Fans zur Dragovic-Rückkehr

Die Wiener Austria verkündete gestern die Verpflichtung des 100-fachen österreichischen Nationalspielers Aleksandar Dragovic. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dem Rückkehrer...

Die Wiener Austria verkündete gestern die Verpflichtung des 100-fachen österreichischen Nationalspielers Aleksandar Dragovic. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dem Rückkehrer erwarten! Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Vienna1990: „Hoffe er ist für unsere Defensive genau das Puzzlestück, das uns gefehlt hat. Ich erhoffe mir tatsächlich viel in dieser Hinsicht, hoffe es ist nicht zu viel.“

Lokus2: „Top-Transfer! Ein Drago in Durchschnittsform hebt auch das Niveau seiner Nebenspieler und Vorderleute massiv an, davon bin ich sehr überzeugt. Ja, auch er wird Fehler machen, ja, auch er wird mal ausfallen, aber für die Jungs in unserem Klub ist es ein Mega-Zeichen, dass wir einen 100-fachen Teamspieler verpflichten konnten, an dem sie sich anhalten können, jeden Tag lernen können und selbst wachsen können…“

veilchen27: „100x A-Nationalteam, 28x UEFA Champions League, 66x UEFA Europa League, Spiele von Premier League bis deutsche Bundesliga. Das ist ein Königstransfer – am Rasen, aber noch mehr außerhalb davon als Vorbild, als Leader, als Austrianer. Ein Gewinn für unsere Qualität, aber vor allem ein Gewinn für jeden jungen Spieler, so wie sich Drago selbst vieles von Bak abschauen konnte. Und bei all der berechtigten Kritik sei auch gesagt, dass Werner/Ortlechner da was gelungen ist. Eineinhalb Jahre daran gearbeitet, mehrmals nach Belgrad geflogen, hartnäckig verhandelt und nicht stark nachgegeben, sondern nun zu unseren Möglichkeiten umgesetzt (hoffentlich). Willkommen zuhause, Drago! Auf in dein 12. Jahr Austria Wien, das 94. Spiel kann folgen!“

catalunya: „Bei aller nachvollziehbaren Euphorie, gebe ich zu bedenken, dass er sicher helfen wird, uns zu stabilisieren, aber ein Spieler alleine, wird die restlichen Probleme nicht lösen können. Ich gehe davon aus, er wird zentral in der Dreier-Kette spielen, also fehlt dennoch ein echter Sechser davor und Stürmer-Tore sollten wir auch wieder zu schießen lernen.“

ufo05: „Welcome Back. Ein tolles Zeichen. Danke an alle Beteiligten.“

zico74: „Super Typ, super Spieler und vor allem auch ein echter Leader auf dem Feld. Das kann der gesamten Mannschaft einen enormen Pusch geben.“

kingofkings92: „Ganz ehrlich, dieser Transfer könnte noch viel wichtiger werden als man im ersten Moment denkt. Allein die Pressekonferenz gerade, alles was Drago sagt, hat Hand und Fuß. Wenn der im Team nicht innerhalb kürzester Zeit zum Sprachrohr (und auch Kapitän) wird, dann weiß ich auch nicht. Jeder junge Spieler bei uns hat endlich wieder jemanden in der Mannschaft, auf den man hochsehen kann, von dem man viel lernen kann. Das ist extrem wichtig. Man sollte sich keine Wunder in den nächsten Monaten erwarten, aber auf lange Sicht wird Drago uns richtig guttun.“

Austria_WAC: „Bei aller Euphorie (Verstärkung, Leader) hoffe ich doch, dass der Verein einerseits nicht übers finanzielle Limit gegangen ist und er es auch schafft, anderen Teammitglieder zu stabileren (guten) Leistungen zu verhelfen. Mit einem Wort – ich bin vorsichtig optimistisch.“

tifoso vero: „Drago hat vor vielen Jahren einmal angekündet beziehungsweise sich gewünscht für die Austria (zusammen mit David Alaba) noch einmal zu spielen und sozusagen damit in Pension zu gehen was die Vita als Spieler betrifft. Nun ist es so weit, er ist da, verzichtet auf ein größeres Gehalt und hört auf sein Herz. Ich weiß als einer, der ihn wahrscheinlich am längsten von allen hier kennt, nämlich seit der U15 in Hollabrunn, dass er nicht nur ein toller Spieler (damals schon wies ich Daxi auf ihn hin), sondern auch ein Vollblutaustrianer und ein gerader Michl ist. Ich weiß was es ihm bedeutet, wenn die Fans ihn unterstützen und ihm zujubeln. Er will alles für sie und den Verein geben. Das sagt er selbst und man darf es ihm absolut glauben. Ich freue mich wirklich sehr lieber Drago dass du jetzt wieder zuhause bist und hoffe dass du gesund bleibst. Herzlich willkommen Aleks!“

Decay26: „Alleine seine Anwesenheit wird mit unseren Spielern etwas machen. Da kommt einer der nur so von Erfolg in einer Fußballlaufbahn strotzt! Ich hoffe Drago kann diese Truppe nochmal ordentlich anheizen und sie holen nochmal ein paar mehr % aus sich heraus. Aus meiner Sicht gebührt Werner und Orti hier ein riesengroßes Danke! Nach den ganzen Geschichten hätte ich nicht mehr damit gerechnet, dass es noch einen positiven Ausgang für uns gibt. Ich glaub mehr braucht man gar nicht sagen. Wie ich gestern das Video mit „A waschechter Austrianer“ gesehen hatte ich sofort Gänsehaut an meinem Körper und sind wir uns mal ehrlich, wann hatten wir das letzte mal einen Transfer mit Gänsehautcharakter.“

