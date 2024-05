Das sagen die Austria-Fans zur Entlassung von Trainer Michael Wimmer

Nach der 0:4-Niederlage gegen den Wolfsberger AC setzte die Wiener Austria einen Schlussstrich unter die Zusammenarbeit mit Trainer Michael Wimmer. Wir wollen uns ansehen...

Nach der 0:4-Niederlage gegen den Wolfsberger AC setzte die Wiener Austria einen Schlussstrich unter die Zusammenarbeit mit Trainer Michael Wimmer. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu dieser Personalentscheidung sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

wiener jugend: „Finde ich überhaupt nicht in Ordnung und stößt mich gerade extrem sauer auf. Man hätte den Weg mit Wimmer weitergehen müssen. Anstatt sich behutsam etwas aufzubauen, kann man jetzt erst recht wieder von neu beginnen…“

Freak_1911: „Jürgen Werner und Manuel Ortlechner sind die Hauptverantwortlichen meiner Meinung nach. Es liegt bzw. lag nicht an Michi Wimmer!“

fermin: „Michi Wimmer ist wie ein engagierter, mutiger und fachlich hochkompetent reflektiert und brennend für seinen Beruf. In einem funktionierenden Schulbetrieb, mit motivierten und eigenständigen Schülern, würde er sicher aufblühen und sehr gute Ergebnisse liefern. Das Problem: Austria Wien ist seit Jahren eine runtergekommene Brennpunktschule, auf den Bänken eher schlicht strukturierte Vaserln, mit wenige Resilienz aber viel Ego, im Konferenzzimmer Intrigen ohne Ende und auf den Tafeln klebt der Kuckuck. Dazu kommt ein Elternverein, der immer bei den Lehrplänen mitreden will und der Automechaniker der den letzten Maturaball gesponsert hat, interveniert immer bei der Benotung von den Gschroppen seiner Haberer. In so einem Umfeld, werden auch hochmotivierte Menschen schnell konfus, gefrustet und fehlerhaft. Möge Michi Wimmer ein Umfeld finden, wo er erfolgreich sein kann. Dass wir es aktuell nicht sind, spricht nicht gegen ihn.“

viola lion: „Wimmer und ein gut zusammengestellter Kader wären erfolgreich. Schlussendlich ist er an der verfehlten Kaderpolitik gescheitert.“

Gizmo: „Ein Mitverantwortlicher, aber bei weitem nicht der Hauptverantwortliche musste gehen. Danke Michael Wimmer, ich denke er war mit Leib und Seele und Herz dabei.“

frk: „Und man konnte nicht die letzten 3 Spiele abwarten, ob das Saisonziel ohnehin erreicht wird oder nicht? Ich bin auch im Team „nicht seine Schuld“. Klassisches Bauernopfer.“

Nuggetface: „Schade um Michi Wimmer. Ich bin davon überzeugt, dass er woanders Erfolg haben kann! Es hat sich wieder mal gezeigt, dass der Trainer das schwächste Glied ist.“

veilchen27: „Ein großartiger Mensch, immer fein, immer authentisch. Fachlich hat man bei zwei Derbysiegen gegen Rapid, ein Auswärtssieg in Graz, ein Auswärtssieg in Warschau und drei tollen Spielen gegen Salzburg gesehen, dass er einiges drauf hat. Leider gelang es der Mannschaft nie, das konstant zu zeigen, wobei ich ihm das nur zu einem Teil anlaste unter den derzeitigen Rahmenbedingungen. Was ich ihm aber schon anlaste ist die mangelnde Teamführung mit Blick auf zwei Suspendierungen, zahlreiche Ausschlüsse, Selbstaufgaben in mehreren Spielen und so viele Spiele(r), die einen ratlos zurückgelassen haben. Zu viel wirkte bei der Mannschaft als „Kopfsache“, zu oft kam ein Bruch nach Negativerlebnissen, zu oft sprach man von „billigen, unnötigen“ Selbstfallern. Insofern habe ich einen Trainerwechsel zur neuen Saison für sehr naheliegend gehalten. Ich bin überzeugt, dass Michael Wimmer seinen Weg als Trainer gehen wird – und wünsche ihm das vom ganzen Herzen. In Wien-Favoriten wird er jedenfalls immer willkommen und gerne gesehen sein!“

fuxxx: „Yeah, ein neuer Trainer kommt! Das hat doch noch immer funktioniert, stimmt’s? Austria Wien, wenn man aus vergangenen Fehlern nicht und nicht lernen mag.“

fis: „Ein paar Spieltage zu spät, aber ja. Alles Gute, hat recht nett gewirkt. Sportlich bin ich auf seine weitere Laufbahn gespannt, ein paar Sachen bei uns, wie zum Beispiel die Disziplinlosigkeiten, suspendierte Spieler, der Altersschnitt der Startelf sind jetzt aus meiner Sicht nicht unter Pech oder Schicksal abzuhandeln.“

valentin1911: „Gerade nach dem Lustenau-Spiel hätte ich eine Entlassung noch mehr verstanden. Dass es dann nach der besten spielerischen Leistung seit Wochen passiert, ist fast schon lustig. Der WAC mit vier Torschüssen und vier Toren, wir mit 20 Abschlüssen. Ich bin ja nicht der Meinung, dass der Turnaround unter Wimmer nicht mehr möglich gewesen wäre. Aber damit stehe ich relativ alleine da.“

kingpacco: „ich glaube sehr wohl, dass WImmer mit dem richtigen Kader für ein 3-4-3 geeignet wäre. Soll auch nicht heißen, dass er für andere Systeme nicht der richtige ist, aber dann muss ich schon als Sportvorstand schauen, dass man es schafft auch einen halbwegs vernünftigen Kader zusammenzustellen.“

Hutz: „Der Trainer ist immer der erste, der gehen muss, und es fühlt sich trotzdem in diesem Falle falsch an. Mach’s gut, Michi, du bist schon ein Guter, und wirst deinen Trainerweg machen.“

echter-austrianer: „Ich war gegen die Ablöse von Mani Schmid, ich bin auch gegen die Ablöse von Michi Wimmer. Es war und ist nicht die Schuld der Trainer. Und meine Mitgliedschaft bleibt weiter ruhend.“

