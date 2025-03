Das sagen die Blau-Weiß-Linz-Fans zum Einzug ins Meisterplayoff

Der FC Blau-Weiß Linz schaffte es am letzten Spieltag ins obere Playoff, da man zuhause gegen den TSV Hartberg mit 4:1 gewann und der...

Der FC Blau-Weiß Linz schaffte es am letzten Spieltag ins obere Playoff, da man zuhause gegen den TSV Hartberg mit 4:1 gewann und der LASK gleichzeitig auswärts gegen den SK Sturm Graz verlor. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft und dem Einzug ins Meisterplayoff sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

hubbab: „Man kann es einfach nicht glauben, oberes Playoff. Einfach nur ein Wahnsinn.“

Fezza: „KLASSENERHALT! Die Spieler können befreit aufspielen. In einer Ansammlung von Top-Spielen weiter dazulernen. Vertragsverhandlungen können frühzeitig erfolgen, weil die Klasse fix ist. Das ist unglaublich wichtig. Wenn mir 97 wer am VÖEST-Gelände in der Cup-Vorrunde gegen Bad Schallerbach – wo ich mit Müh und Not mit der ausgedruckten Aufstellung unsere Spieler identifizieren konnte – erzählt hätte, dass ich es noch mal erleben werde, dass wir uns mit Rapid, Austria, Salzburg und Sturm den Meister ausspielen, ich hätte ihn einliefern lassen. Es ist so unfassbar geil, was da in den letzten Jahren passiert ist, und ich gönne das all jenen, die seit der Stunde null den Weg mitgegangen sind. Und natürlich auch den aktuellen Akteuren im Verein und den Kickern. Die sollen es heute krachen lassen, bis sie nicht mehr stehen können.“

Linzah: „Also heute kann man echt stolz sein auf die Truppe! Was für ein Sonntag!“

no_vida_sin_V: „Danke für den genialen Abend. Gerackert von Beginn weg, auch durch den unglücklichen Anschlusstreffer nicht nachhaltig aus der Bahn bringen lassen. Wirklich ein sehr, sehr reifer Auftritt. Es freut mich für die Mannschaft, für den Verein und uns! Definitiv einer der geilsten Abende in Blau-Weiß!“

Deni: „Wahnsinniger Kampf und nur wenige Minuten die Nerven verloren. Die 2. HZ war oberer-Playoff-Fußball, da muss man sich nicht verstecken. Respekt auch an den von mir oft gescholtenen Goigi!“

Muffi: „Was für ein Tag. Ich bin auch kein Mensch, der nahe am Wasser gebaut ist, aber als ‚Immer wieder geht die Sonne auf‘ gespielt worden ist, ist es mir überkommen, und ich habe geweint wie ein Schlosshund. Vor meinen Augen die bittersten Niederlagen und dann noch lange Weggefährten, die nicht mehr unter uns weilen und den V massiv mitgeprägt haben und von irgendwo 100 % heute mitzugesehen haben. Es ist ein Märchen, das niemand für möglich gehalten hätte.“

StreitiKV: „Bis auf ein paar Minuten vor der Pause war das heute sehr stabil! Danke auch ins schwarz-weiße Graz!“

tole: „Unfassbar, was für eine Leistung – Pasic Fußballgott.“

Der Exekutor: „Wir haben erstmals einen steirischen Klub in der obersten Spielklasse besiegt – mit genialer Auswirkung. Und dann steht nach dem Spiel die Präsidentin von Hartberg mitten in der Käthe und macht Selfies mit BW-Fans wie mir. Das ist großes, großes Kino, das es woanders in Linz wohl nicht gäbe. Brigitte Annerl for ÖFB-Präsidentin!“

blauweiss78: „Keine Ahnung, wie es euch geht… es ist einfach surreal… und zugleich der schönste Orgasmus in meinem Leben… was für eine abgebrühte Leistung der Mannschaft… und der Block macht einfach nur Spaß.“

bwlinz97: „Goiginger heute wieder wie zu alten Zeiten.“

FavVoestler: „Zehn Runden, sieben Punkte Rückstand auf den Tabellenführer, null Komma null Druck. Habe ich mir nicht ausgedacht, ist Faktum. Was das heißen kann oder könnte, darf sich jeder selber ausdenken.“

richard trk: „Scheibi sagt’s schon richtig: Aus den letzten drei Spielen neun Punkte mitnehmen, ist alles andere als selbstverständlich. Ja, Namen wie Wattens, Hartberg und Wolfsberg klingen klein, aber die ersten zwei sind budgetär und nominell-sportlich mit uns auf Augenhöhe, und der WAC ist nach den zwei Kriterien das sechststärkste Team und eigentlich über uns zu stellen. Umso beeindruckender der Endspurt im Grunddurchgang.“

SonnyBurnett: „Hätte man mir als damals knapp 14-Jährigem im Sommer 97 gesagt, dass ich je wieder einen blau-weißen Linzer Verein in der Bundesliga sehe und der dann auch noch in der Meistergruppe spielen darf, hätte ich denjenigen gefragt, ob er noch alle Ritter auf der Burg hat. Ich glaube, dass ich in meinem Leben bisher keine fünf Mal Freudentränen in den Augen hatte. Heute hat sich das nicht vermeiden lassen, genau in dem Moment, wo ‚Immer wieder geht die Sonne auf‘ angespielt wurde. In diesen wenigen Sekunden kamen mir so viele Erinnerungen hoch, schöne wie schlechte, aber alles zusammen macht es aus.“

philly_28: „Bin reingegangen mit der ‚Erwartung‘, dass unsere Jungs das gewinnen werden und der LASK nicht in Graz gegen Sturm gewinnen wird. Jetzt ist es genau so gekommen, und drei Stunden später kann ich es noch immer nicht so recht glauben, dass wir wirklich oben sind… was für ein unheimlich großartiger Spätnachmittag im Donaupark!“ute und was für ein unheimlich großartiger Erfolg für das ganze Team. Einfach Wahnsinn!“

