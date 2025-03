Das sagen die GAK-Fans zu ihrem neuen Trainer Ferdinand Feldhofer

Der Grazer AK stellte Ferdinand Feldhofer als neuen Trainer vor und wir wollen uns ansehen was die Fans von dieser wichtigen Personalentscheidung halten. Der...

Der Grazer AK stellte Ferdinand Feldhofer als neuen Trainer vor und wir wollen uns ansehen was die Fans von dieser wichtigen Personalentscheidung halten. Der Tenor ist im Austrian Soccer Board deutlich – nachdem die Trainerbestellung offiziell wurde, fordern die allermeisten Fans nun in den verbleibenden zehn Runden an einen Strang zu ziehen, die Sturm-Vergangenheit des Trainers auszuklammern und alles dafür zu tun, damit der GAK auch in der kommenden Saison in der höchsten Spielklasse Österreichs vertreten sein wird. Wir fassen die Kommentare der GAK-Anhänger aus dem Austrian Soccer Board für euch zusammen.

LOK III: „Ich denke es braucht jetzt eine geschlossene GAK-Familie und entsprechende Ernsthaftigkeit. Der Klub steht vor der ersten wirklich großen Zerreißprobe seit der Neugründung. Ab jetzt müssen ALLE Befindlichkeiten hintangestellt werden. Wenigstens für 10 Spiele, es geht um den Club! Sympathien hin oder her. Feldhofer ist sicher der qualifizierteste Trainer seit der Neugründung. Er ist der Einzige, der vor dem GAK schon einen Bundesligaklub als Cheftrainer betreut hat. Er war international in mehreren Ländern als Cheftrainer tätig, hat mit seinen Mannschaften Europacup gespielt. Das ist ja nicht nix. Bisher hatten wir Nachwuchstrainer, Co-Trainer und tausend Spielerverbesserer. Der Junge hat eine Vita als Chefcoach! Er weiß sicher was er tut und er wird den roten Karren aus dem Dreck ziehen. Und wir ziehen ALLE mit! Aus!“

VRZ: „Es gibt keinen Raum und keine Zeit mehr für persönliche Befindlichkeiten, schon gar nicht für meine, deshalb erspare ich mir einen Kommentar zum neuen Trainer. Ob uns ein Schwarzer, Grüner oder Marsianer oben hält, ist mir powidl. Er ist jetzt ein Teil von uns, ob es uns gefällt oder nicht. Und wenn ich mich für den Klassenerhalt bei einem vormaligen Schwarzen bedanken muss, soll es so sein! Wenn nicht – nein, daran denke ich gar nicht!“

Werxxroter: „Gut, ist jetzt so zu akzeptieren, vermutlich war eh kein Besserer verfügbar für uns, Samstag kommen hoffentlich trotzdem alle ins Stadion!“

roter balu: „Ich bin keiner, der Menschen vorverurteilt. Deswegen herzlich Willkommen Ferdinand Feldhofer. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass er der Mannschaft neues Leben einhauchen kann und damit den Verbleib in der Bundesliga zu sichern.“

KaJ: „Wann hatte der GAK eigentlich das letzte Mal einen Trainer mit so einer Vita? Von mir ein herzliches Glückauf!“

Red Corner: „Herzlich willkommen Ferdinand Feldhofer und Co-Trainer Urlesberger. Danke, dass du in einer schwierigen Situation übernimmst. Wir stehen hinter dir. Los geht’s. Zehn Endspiele voraus.“

Jumper: „Einen viel schwierigeren Job hätte er nicht angehen können….das nimmt er jedenfalls in Kauf. Das Potenzial im Verein ist auf jeden Fall vorhanden – aber fürs erste müssen wir mal die nächsten zehn Spiele überstehen!“

Autumla: „Willkommen – nun muss er im unteren Playoff „nur“ den Punkteschnitt seiner ersten zehn Spiele bei Cercle Brügge erreichen, dann bin ich mehr als zufrieden.“

EK1902: „Es wurden schon so viele Vorschusslorbeeren verteilt für Spieler, die uns den Arsch retten werden. Kaum einer wurde dem dann auch nur ansatzweise gerecht. Jetzt wurde so dermaßen viel Negatives und eine Grundabneigung gegenüber dieser Person geschrieben, dass – Gesetz der Logik – er jetzt überzeugen wird. Oder liege ich da falsch. Im Ernst, wenn ICH an seiner Stelle wäre, würde ich mich vor die Mannschaft stellen und sagen: „Wollt ihr mit einem ‚Schwoazen‘ Trainer absteigen? OK. Dann macht das. Euer Bier. Wollt ihr mit mir die Klasse halten, dann nehme ich in Kauf, dass wir das nächste Derby gewinnen und mich Leute anspucken, die mich mal gefeiert haben.“ Ich für meinen Teil bin überzeugt, dass der Ferdl sich seiner Verantwortung bewusst ist. Und er wird sich sicher nicht in die Suppe spucken lassen. Es geht um alles! Den GAK zu einer ernstzunehmenden Bundesliga-Mannschaft zu führen muss das Ziel sein. Das wird er schon wissen. Das wird er auch wollen. Zeigen wir ihm am Samstag was es bedeutet, ein Teil dieses wunderschönen Vereins zu sein!“

derGrazer: „Wenn Feldhofer der Trainer ist, mit dem wir die Klasse halten, soll mir das recht sein. Mein Grundvertrauen hat er mal.“

Erz-Roter: „Schön, dass das nun offiziell ist. Erfolgreich arbeiten, oben bleiben, dann schenk ich Dir mein Herz Ferdinand.“

Reisinho: „Auf gehts, Ferdl. 14 Punkte brauch ma für das sichere Ufer. Wie und wo ist wurscht.“

Casino Stadion: „Jetzt müssen wir zusammenhalten und daran glauben. Finde die Entscheidung nicht gut, aber was ich gut finde, ist nun uninteressant. Es geht um unseren Verein, deswegen: Herzlich Willkommen.“

para: „Wieder mal dürfen wir einen neuen Trainer begrüßen, hoffe dieses Mal wird es erfolgreicher. Herzlichen willkommen, aber die Mannschaft und er müssen jetzt liefern und die Fans wieder zurück ins Boot holen.“

